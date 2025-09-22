Muğla Büyükşehir Belediyesi sosyal belediyecilik alanında örnek çalışmalarıyla vatandaşların yanında olmaya devam ediyor.

MUĞLA (İGFA) - Türkiye’de ilk olan Kısa Mola, Gündüz Bakımevleri, Evde Bakım Hizmetleri, öğrencilere, emeklilere, kadınlara yönelik hizmetleri hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, hem şehir merkezinde hem de kırsal bölgelerde yaşam kalitesini yükseltmeyi hedefliyor.

Başkan Aras’ın öncülüğünde hayata geçirilen Emin Eller Gündüz Bakımevleri, ailelere önemli bir destek sağlıyor. Çocuklar güvenli bir ortamda bakımları yapılırken aynı zamanda eğitici ve eğlendirici etkinliklerle gelişimlerini destekleyen faaliyetlere katılıyor.

Muğla’da şu anda Fethiye, Ortaca, Menteşe ve Yatağan ilçelerinde açılan dört gündüz bakımevinin yanı sıra Bodrum’da, ilçe belediyesinden devralınan Çırkan, Konacık ve Gümbet gündüz bakımevleri hizmet veriyor. Böylece il genelinde aktif gündüz bakımevi sayısı 7’ye ulaştı.

İl genelinde 7 gündüz bakımevi aktif olarak hizmet verirken, 5 ilçede daha yeni merkezler için çalışmalar sürüyor. Üniversite öğrencilerine 1 TL ulaşım, sınav günlerinde ücretsiz taşıma ve sıcak çorba ikramı gibi uygulamalarla gençlere destek veriliyor. Sosyal yardımlar Muğla Kart üzerinden %73,88 oranında artırıldı.

Evde Bakım Hizmetleri 574 mahalleye ulaşırken, özel gereksinimli bireyler için açılan Kısa Mola Merkezleri 8 ilçeye yayıldı. Kadınların ekonomik ve sosyal hayata katılımını destekleyen yaşam merkezleri Bayır, Yeşilyurt ve Yatağan’da hizmet veriyor.

Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Ünsal Paşalı, “7’den 70’e tüm hemşehrilerimize dokunan hizmetleri hayata geçiriyoruz” derken, Başkan Ahmet Aras ise “Sosyal belediyecilikte hayata geçirdiğimiz projeler diğer belediyelere de örnek oluyor” ifadelerini kullandı.