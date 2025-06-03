Muğla Büyükşehir Belediyesi, üniversite öğrencilerinin barınma ihtiyacına destek olacak Seydikemer Gençlik Evi’ni hizmete açtı.MUĞLA (İGFA) - Devlet yurdu bulunmayan Seydikemer’de, üniversite eğitimi için ilçeye gelen öğrencilerin barınma ihtiyacına yönelik önemli bir adım atıldı. Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Seydikemer Gençlik Evi, modern yapısı, konforlu yaşam alanlarıyla gençlere güvenli ve uygun koşullarda barınma imkânı sunuyor.

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın katılımıyla gerçekleşen açılış törenine Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, Seydikemer Belediye Başkanı Önder Akdenizli, Seydikemer Muhtarlar Derneği Başkanı Mehmet Güven, CHP Seydikemer İlçe Başkanı Cemil Daydır ve vatandaşlar katıldı.

ÖĞRENCİLERE KONFORLU VE MODERN BARINMA ALANLARI

Seydikemer Cumhuriyet Mahallesi’nde yer alan, kız ve erkek öğrenciler için iki ayrı bloktan oluşan tesis 1+1 (iki kişilik) ve 2+1 (üç kişilik) dairelerden oluşuyor. Her dairede en az 15 metrekare yaşam alanı sunulurken, öğrencilerin konforu için tüm detaylar titizlikle planlandı. Yaylı yatak, elbise dolabı, çalışma masası, yemek masası, mutfak gereçleri, fırın, ocak, davlumbaz, buzdolabı, çamaşır makinesi, klima, kesintisiz sıcak su, yüksek hızlı internet ve merkezi uydu sistemi gibi donanımlara sahip olan öğrenci evinde 24 saat güvenlik hizmeti ve kamera sistemi de bulunuyor.

Fiziksel yapısıyla öğrencilere konforlu bir yaşam alanı sunan gençlik evinde, mozaik, seramik, yağlı boya ve ebru gibi sanat dallarına yönelik çalışmaların yapılabileceği sosyal hizmet atölyesi de öğrencilerin kullanımına sunulacak.

GÜVEN: “AHMET BAŞKANIMIZ, ÖĞRENCİ BARINMA SORUNUNA KISA SÜREDE ÇÖZÜM SAĞLADI”

Seydikemer Muhtarlar Derneği Başkanı Mehmet Güven ilçede gençlerin barınma ihtiyacına çözüm sunan gençlik evine ilişkin: “İlçemizde öğrencilerin yaşadığı barınma sorununa Seydikemer Gençlik Evi önemli bir katkı sağlayacak. Ahmet Başkanımıza bu ihtiyacı ilettiğimizde, kısa sürede çözüm sağlayacağını ifade etti ve sözünü tuttu. Yaklaşık bir yıl gibi kısa bir sürede bu modern ve konforlu yapı öğrencilerin hizmetine sunuldu. Başta Sayın Başkanımız olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederiz.”

BAŞKAN ARAS: “ATA’MIZIN ÇOK GÜVENDİĞİ VE ÜLKEMİZİ EMANET ETTİĞİ GENÇLERİMİZE DESTEK OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ ”

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Seydikemer’e kazandırılan gençlik evi açılışında yaptığı konuşmada, gençlere yönelik hizmetlerin artarak devam edeceğini vurguladı. Başkan Aras, “Seydikemer’e gençlerimizin faydalanabileceği güzel bir tesis kazandırdık. Ancak burada yapılanları yeterli görmüyoruz. Ülkemizin her köşesinde gençlerimizin, çocuklarımızın ihtiyaçları var. Bu ihtiyaçları hep birlikte karşılayacağız.” dedi.

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün izinden yürümeye devam ettiklerini belirten Başkan Aras, “Atamızın yolunda ilerleyerek vatanımıza ve milletimize hizmet etmeyi sürdüreceğiz,” ifadelerini kullandı. Yeni açılan öğrenci evinde gençlerin her türlü konforunun düşünüldüğünü belirten Başkan Aras, “Fiziki koşulların yanı sıra internet erişimi gibi teknolojik ihtiyaçlar da sağlandı. Öğrencilerimizin ulaşım ücretini 1 TL’ye indirdik. İmkânlarımız dahilinde gençlerimize destek olmaya devam edeceğiz.” şeklinde konuştu.