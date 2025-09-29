Muğla Büyükşehir Belediyesi, 25 Eylül - 1 Ekim İtfaiye Haftası etkinlikleri kapsamında çocuklara yönelik farkındalık eğitimleri düzenledi.MUĞLA (İGFA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi, 25 Eylül – 1 Ekim İtfaiye Haftası etkinlikleri kapsamında çocuklara yönelik farkındalık eğitimleri düzenledi.

Etkinlikler kapsamında öğrenciler, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı’nı ziyaret ederek yangın güvenliği konusunda bilgilendirildi. Yangın anında yapılması gerekenler, 112 Acil Çağrı hattının önemi ve temel güvenlik kuralları uygulamalı olarak anlatıldı.

Çocuklar için özel hazırlanan yangın parkurunda çocuklar hem eğlenceli vakit geçirdi hem de tatbikat yaptı. Hortumlarla su sıkarak yangın pankartlarını söndüren çocuklar, parkur sonunda itfaiye araçlarını yakından tanıma fırsatı buldu.İtfaiyeciler meslekleri hakkında bilgi verirken, çocuklar da araçlara binerek unutulmaz bir deneyim yaşadı. Etkinlik sonunda çocuklara İtfaiye Çocuk adlı boyama kitapları dağıtıldı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Emin Eller Gündüz Bakımevi Kuruluş Müdürü Serap Yanpeş, çocukların hazırlanan parkurlarda hem itfaiyenin önemini, hem de ne işler yaptığını öğrendiğini söyledi.

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, etkinlikte yaptığı konuşmada itfaiyeciliğin önemine dikkat çekerek, “İtfaiye teşkilatımız, sadece yangınla değil, depremden sele, trafik kazasından kurtarma çalışmalarına kadar her alanda vatandaşlarımızın yanında olan, büyük bir özveriyle görev yapan bir kurumdur. Çocuklarımızın küçük yaşta yangın bilinci kazanması, hem kendi güvenlikleri hem de toplumumuzun geleceği açısından çok önemli. Bu tür etkinliklerle hem çocuklarımıza itfaiyeyi tanıtıyor hem de onların bilinçli bireyler olarak yetişmesine katkı sağlıyoruz. Tüm itfaiye personelimize emekleri için teşekkür ediyor, İtfaiye Haftası’nı kutluyorum" diye konuştu.