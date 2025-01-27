Muğla Büyükşehir Belediyesi tarihi Gözcüleri Evi’nin kapılarını ‘Sosyal Hizmet Atölyesi’ olarak vatandaşlara açtı.MUĞLA (İGFA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmet Atölyeleri ile il genelinde Menteşe’de Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi, Gözcüler Evi, Bodrum’da Turgutreis Çağdaş Yaşam Merkezi’nde hizmet veriyor.

Büyükşehir Belediyesi atölyelerinde çocuklar, kadınlar, engelliler için Yaratıcı Drama, Masal Anlatıcılığı, İngilizce, Satranç, Akıl ve Zekâ Oyunları, Müzik, Resim, Heykel, Mozaik, Seramik, Ahşap Boyama, Kağıt Sanatları ve Okul Öncesi Sanat Etkinlikleri gibi geniş bir yelpazede uzmanlarla çalışmalar düzenleniyor. Katılımcılar bu sayede hem keyifli vakit geçiriyor hem de farklı alanlarda gelişme fırsatı buluyor.

Toplamda 2 bin 346 vatandaşın üye olduğu atölyelerin açılışından bu yana Menteşe’de 8 bin 237 ve Bodrum’da 4 bin 328 kişi atölyelerden faydalanma imkânı buldu.

Muğla’nın gözde sokaklarından birinde yer alan Gözcüler Evi, çocukların yeni favorisi oldu. 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü’nde Gözcüler Evi yolu, çocukların da en sevdiği oyunlardan olan sek sek ile renklendi. Yol tarifi için kullanılan bu yöntem çocukların yeni eğlencesi oldu.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras tarihi dokusu, kültürel kimliği ve korunmuş yapısı ile Muğla’nın kültürün, sanatın şehri olduğunu söyledi.

Gözcüler Evi gibi bir tarihi mirasta geçmişle geleceği çocuklarla birlikte yaşattıklarını belirten Başkan Aras, “Muğla’nın tarihi yapılarından biri olan ve yakın zamanda açılışını yaptığımız Gözcüler Evi sosyal hizmet atölyelerimizin etkinlikleri ile çocuklarımızla şenleniyor. Tarihi yapı içerisinde geçmiş ve geleceği buluşturuyor, farklı aktivitelerle çocuklarımızın bu ortamda öğrenmesini, eğlenmesini sağlıyoruz. Yeni nesiller yaşadığı şehri yakından tanıyarak kültürel mirasımız içerisinde büyüyecekler.” diye konuştu.