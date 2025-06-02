Muğla Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı öncesi yaşlı, yatağa bağımlı ve bakıma muhtaç vatandaşların kişisel bakımlarını yapmaya devam ediyor. MUĞLA (İGFA) - Evde Bakım Hizmetiyle yaşlı, yatağa bağımlı ve bakıma muhtaç kişilerin saç kesimi, tırnak kesimi, pansumanı ve genel tedavisini gerçekleştiren Muğla Büyükşehir Belediyesi, bu hizmetlerin yanı sıra evlere fizyoterapi, psikolog ve diyetisyen hizmetleriyle konuk oluyor.

Büyükşehir Belediyesi Evde Bakım Hizmeti ile yaşlı, yatağa bağımlı ve bakıma muhtaç vatandaşların yanında olmaya devam ediyor. Bu kapsamda, Kurban Bayramı öncesi erkeklere bayram tıraşı, kadınlara ise kaş-bıyık alma ve tırnak kesme gibi kişisel bakım hizmetleri sunularak vatandaşların bayrama hazırlanmaları sağlandı. Bugüne kadar 26 bin 068 haneye ilk ziyaret yapılırken, 25 bin 415 kişiye toplam 336 bin 203 tıbbi müdahale, 5 bin 647 kişiye 93 bin 350 genel bakım hizmeti verildi. Evde bakım hizmetleri kapsamında; hekim muayenesi, psikolog görüşmesi ve diyetisyen desteği gibi sağlık hizmetleri de sunulmaktadır.

OTÇU, “EVDE BAKIM HİZMETİYLE İŞLERİM KOLAYLAŞIYOR”

Yaşlı ve bakıma muhtaç anne babasına bakan Muharrem Otçu, “7 yıldan beri alzheimer anne ve babama bakıyorum. Tek başıma bakım süreci çok zor oluyor ama neyse ki Büyükşehir Belediyesi’nin evde bakım hizmetiyle işim biraz daha kolaylaşıyor. Evde bakıma muhtaç birinin olması çok zor bir şey. Kimse başına gelmeden anlayamaz. Bu hizmet o yüzden sadece benim için değil bakıma muhtaç hastası olan herkes için çok faydalı. Eve dışarıdan birini getirmek hem maliyetli hem de zor. Yapılan bu işlemler o sebeple hem ekonomik olarak hem de manevi olarak çok değerli.” ifadelerini kullandı.