Muğla Büyükşehir Belediyesi Kurban Bayramı öncesinde vatandaşların daha sağlıklı ve huzurlu bir şekilde ibadet edebilmesi amacıyla camilerde kapsamlı temizlik ve bakım çalışmaları başlattı.MUĞLA (İGFA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı öncesinde vatandaşların ibadetlerini hijyenik bir ortamda gerçekleştirebilmesi için camilerde kapsamlı temizlik çalışmaları gerçekleştirdi. Yürütülen çalışmalar kapsamında cami içindeki halılar detaylı şekilde temizlendi; mihrap, minber ve kürsü gibi ibadet alanları özenle hijyenik hale getirildi. Ayrıca kapı ve pencereler, ayakkabılıklar ve abdesthane bölümleri dezenfekte edilerek vatandaşların kullanımına hazırlandı.

BAKIM VE ONARIM HİZMETLERİ DE YAPILIYOR

Sadece temizlikle sınırlı kalmayan çalışmalarda camilerde bakım ve onarım da yapıldı. Belediyeye bağlı teknik ekipler, camilerin elektrik ve su tesisatlarını kontrol ederek gerekli tamiratları gerçekleştirdi. Eskiyen veya işlevini yitiren prizler, musluklar yenilenirken, güvenliği tehdit eden tesisat sorunlarına müdahale edildi.