Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin Yerel Tohum Distilasyon Tesisi, lavantadan kekiğe kadar 12 farklı bitkiden uçucu yağ elde ederek yerel üreticiye destek oluyor.

MUĞLA (İGFA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan Yerel Tohum Distilasyon Tesisi, hem kent genelinden hem de çevre illerden gelen tıbbi aromatik bitkileri işleyerek bölge tarımına katma değer sağlıyor. Bugüne kadar 12 farklı bitkiden toplam 1600 litre uçucu yağ elde edilirken, lavanta ve kekik gibi bitkilerin suyu da değerlendirilerek ekonomiye kazandırılıyor.

Tesisin sunduğu hizmet yalnızca Muğla ile sınırlı kalmıyor; Aydın, İzmir ve Antalya gibi illerden gelen talepler de karşılanıyor. Elde edilen uçucu yağlar, sıvı sabun, şampuan, kolonya, güneş kremi gibi yüksek katma değerli ürünlere dönüştürülerek kooperatifler aracılığıyla pazarlanıyor.

ÖREN: “LAVANTALARIMIZDAN ELDE ETTİĞİMİZ YAĞI EKONOMİYE KAZANDIRIYORUZ”

S.S. Yerkesik Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Feyzullah Ören elde edilen yağlardan çeşitli ürünler elde ettiklerini söyleyerek: “Büyükşehir Belediyemizden aldığımız 200 bin adet tıbbi aromatik bitkiyi, Koku Vadisi projesi kapsamında toprakla buluşturduk. Lavantaların hasat dönemindeyiz. Buradan elde ettiğimiz uçucu yağları sıvı sabun, şampuan, kolonya, güneş kremi gibi katma değeri yüksek ürünlere dönüştürerek pazarlıyoruz. Bu süreçte desteğini esirgemeyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Aras’a teşekkür ederiz” dedi.

PAŞALI: “LAVANTA ÇİÇEKLERİMİ YAĞA DÖNÜŞTÜRÜP KOOPERATİFİMİZE SATACAĞIM”

Filiz Paşalı elde ettiği ürünleri kooperatife satarak gelir elde edeceğini belirterek: “Büyükşehir’den aldığım 6 bin adet lavantayı Akçaova Mahallemizdeki arazime diktim. Üretmiş olduğum lavantaların çiçeklerini hasat ederek bugün distilasyon tesisine getirdim. Burada ürünümü yağa dönüştürerek kooperatifimize satacağım. Bu süreçte destek olan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Aras’a teşekkür ediyorum.”

Babacık: “Tesisimize gelen ürünlerden uçucu yağ elde ediyoruz”

Muğla Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi’nde görevli Gıda Teknikeri Ahmet Babacık vatandaşların verilen hizmetten memnun olduğunu belirterek:

“Yerel Tohum Merkezi’ndeki Distilasyon Tesisimizde vatandaşlarımızdan, vakıflardan, kooperatiflerden ve Koku Vadisi proje alanından gelen tıbbi aromatik bitkilerden uçucu yağ elde ediyoruz. Verdiğimiz hizmetten vatandaşlarımız çok memnun kalıyor ” dedi.