Muğla'nın Ortaca ilçesinde bayram ziyaretlerine erken başlayan Ortaca Belediyesi, ilk olarak özel öğrencilerle buluşarak hediyelerini takdim etti.MUĞLA (İGFA) - Ramazan Bayramı’nın hafta sonuna denk gelmesi dolayısıyla bayram ziyaretleri önceden başladı.

İlk olarak özel öğrencilerimizle buluşan Ortaca Belediye Başkanı Evren Tezan, onların sevincine ortak olarak hediyelerini takdim etti.

"Bayramın en güzel yanı, sevgiyi ve mutluluğu paylaşmaktır" diyen Başkan Tezcan, şimdiden tüm hemşehrilerinin Ramazan Bayramı’nı kutlayarak, sağlık, huzur ve bereket dolu günler diledi.