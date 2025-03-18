Muğla Milas Belediyesi tarafından aziz şehitlerimizin anısını yaşatmak için yapımı tamamlanan şehitlik anıtının açılışı yapıldı.MUĞLA (İGFA) - Muğla Milas Şehir Mezarlığı’nın girişine 1 metre 20 santimetre kaide üzerine 4 metre 30 santimetre yüksekliğinde tasarlanan şehitlik abidesi blok mermerden yapıldı. Toprak zeminle anıt arasında hilalimizi ve vatanımız için şehit olmaya her daim hazır olan milletimizi simgeleyen yarım ay şeklinde beyaz mermer ve üzeri kutsal kanımızı temsil eden kırmızı mermerden oluşan kuşak bulunuyor. Şehitlerimize vefamızı gösteren abide tam da bu kuşağın ortasında göğe doğru yükselmekte olup şehitlerimizin ölümsüzlüğüne atıfta bulunuyor.

18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü’nde gerçekleşen açılış töreni saygı duruşu ve İstiklal Marşımızın okunmasıyla başladı. Protokol konuşmalarıyla devam eden tören şehitlik anıtının açılışı ve anıt önünde çekilen fotoğraflar ile son buldu.

BAŞKAN TOPUZ’A TEŞEKKÜR…

Törende ilk konuşmayı Milas Muharip Gaziler Derneği Başkanı Mehmet Sarban gerçekleştirdi. Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz’a anlamlı anıt için teşekkür eden Başkan Sarban 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 110. yıldönümünde tüm şehit ve gazilerimizi saygı ve rahmetle andığını ifade etti.

“BU ANIT AZİZ ŞEHİTLERİMİZİN KAHRAMANLIĞININ VE MİLLETÇE TAŞIDIĞIMIZ VATAN SEVGİSİNİN EBEDİ NİŞANESİDİR”…

Törende konuşan Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz “Milas Belediyesi olarak aziz şehitlerimizin hatırasını yaşatmak için yapımını tamamladığımız Şehitlik Anıtı’nın açılışını gerçekleştirmenin gururunu ve onurunu yaşıyoruz. 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü vesilesiyle, vatan toprakları için canını feda eden kahramanlarımızı bir kez daha rahmet ve minnetle anıyoruz. Bu anıt sadece taş bir yapı değildir; aziz şehitlerimizin kahramanlığının ve milletçe taşıdığımız vatan sevgisinin ebedi nişanesidir. Başta Çanakkale Destanı’nın mimarları Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, ülkemizin bağımsızlığı için canlarını feda eden tüm kahraman şehitlerimizin ruhları şad olsun. Bu anıt, onların fedakârlıklarını, ideallerini ve bizlere bırakmış oldukları mirası daima hatırlatacak bir sembol olacaktır. Bu anlamlı günde hepinizi en içten saygı ve sevgiyle selamlıyor; açılışımıza katıldığınız için teşekkür ediyor, kahramanlarımızın aziz hatıraları önünde bir kez daha saygıyla eğiliyorum” dedi.

TÜM ŞEHİTLERİMİZİ FEDAKAR GAZİLERİMİZİ SAYGIYLA VE MİNNETLE ANIYORUM…

Törende son konuşmayı gerçekleştiren Milas Kaymakamı Mustafa Ünver Böke “ 18 Mart Çanakkale Zaferimizin 110. yılı kutlu olsun. Ülkemizin ismini tarihe altın harflerle yazdıran Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını tüm şehitlerimizi fedakar gazilerimizi saygıyla ve minnetle anıyorum” dedi.

Konuşmaların tamamlanmasının ardından Milas Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Şehitlik Anıtı’nın açılışı gerçekleştirildi.