Muğla Milas Belediyesi ilçe genelinde sokak hayvanlarının yardımına koşuyor.MUĞLA (İGFA) - Yardıma muhtaç, acil müdahale edilmesi gereken can dostlarımızı belediye bünyesinde bulunan Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’ne daha hızlı ve güvenli bir şekilde sevklerini sağlamak için Muğla Milas Belediyesi tarafından yeni Canlı Hayvan Nakil Aracı hizmete başlatıldı.

5199 sayılı hayvanları koruma kanununa uygun şekilde iç dizaynı yapılan, kolayca dezenfekte edilebilmesi için araç içerisi kaplama komple krom malzemeden olan, içerisinde 2 adet kedi taşıma kafesi, 2 adet köpek taşıma kafesi, 2 adet kafes giriş rampası, araç içi kafes bölümü gözetleme kamerası, hayvanları yazın sıcak havadan kışın ise soğuk havadan korumak için kliması ve tavan havalandırması bulunan Canlı Hayvan Nakil Aracı yardıma ihtiyacı olan sokak hayvanlarının imdadına koşacak.

Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz yeni hizmete girecek aracı inceledi. Milas Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Fatih Yalçın’dan teknik bilgiler alan Başkan Topuz “ Yardıma muhtaç acil müdahale edilmesi gereken sokak hayvanlarımızı Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezimize sevklerini sağlamak için belediyemiz bünyesinde hizmet verecek olan yeni Canlı Hayvan Nakil Aracımız hizmete başladı. Can dostlarımızın daima yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.