Muğla Dalaman Belediyesi Şubat Ayı Olağan Meclis Toplantısı, Belediye Başkanı Sezer Durmuş başkanlığında gerçekleştirildi. Belediye Meclis Salonu’nda yapılan toplantıda, iki gündem dışı maddeyle birlikte toplam 21 gündem maddesi görüşülerek oy birliğiyle karara bağlandı.MUĞLA (İGFA) - Toplantıda, belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere taşıt alımı için İller Bankası’ndan kredi kullanılması ve ilgili iş ve işlemleri yürütmek üzere Belediye Başkanı Sezer Durmuş’a yetki verilmesi konusu görüşüldü. Oylama öncesinde kısa bir bilgilendirme yapan Başkan Durmuş, Ocak ayı meclis toplantısında da gündeme gelen araç alımı ve kırma eleme tesisiyle ilgili şunları söyledi:

“Yaklaşık 70 milyon liralık bir araç alımı planlıyoruz. Bunun yanı sıra 25 milyon lira civarında bir bütçeyle kırma eleme tesisi kurmayı düşünüyoruz. Mevcut tesisimiz yetersiz olduğu için daha fazla malzeme üretebilecek ve çeşitlilik sağlayabilecek bir tesis kurulması gerekiyor. Bu yatırımlarla birlikte vatandaşlarımızın en büyük sorunlarından biri olan yol sorununu bu yıl önemli ölçüde hafifletmeyi hedefliyoruz.”

Yapılan açıklamanın ardından gündem maddesi oy birliğiyle kabul edildi.

BAŞKAN DURMUŞ: “HER ZAMAN DOĞRU BİLGİ VERMEK ÖNEMLİDİR”

Toplantıda, emekli olan belediye personeline ödenecek ihbar ve kıdem tazminatı için İller Bankası’ndan kredi kullanılması ve ilgili iş ve işlemleri yürütmek üzere Belediye Başkanı Sezer Durmuş’a yetki verilmesi konusu ele alındı.

Başkan Durmuş, yerel bir basın kuruluşunda çıkan haberin gerçeği yansıtmadığını belirterek kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Başkan Durmuş; “Yeni çıkan yasa nedeniyle yüzde 30’luk bir emeklilik kaybı olacağı için yaklaşık 50 çalışanımız emekli oldu. Bu ödemelerin toplam maliyeti 30 milyon lirayı aştı. Belediyemizin bütçesinden 25 milyon lira ödedik ve yaz aylarında planladığımız bazı yatırımları ileri bir tarihe ertelemek zorunda kaldık.

Şu anda yaklaşık 7 milyon lira daha ödeme yapmamız gerekiyor. İller Bankası’nın sağladığı imkanla bu tutar doğrudan personelimizin hesabına yatırılacak. Geçtiğimiz hafta basında çıkan haberde, 14 kişinin emekli ikramiyelerini alamadığı belirtilmiş. Oysa emekli olanların çoğu 15-20 gün önce ayrıldı. Sanki iki yıldır ödeme yapılmamış gibi yansıtılıyor. Kamuoyuna doğru bilgi vermek her zaman daha iyidir.” Dedi.

Açıklamanın ardından gündem maddesi oy birliğiyle kabul edildi.

BELEDİYEYE AKARYAKIT TANKERİ BAĞIŞLANDI

Toplantıda, Acarlar Ticaret Sanayi ve Turizm A.Ş. envanterinde bulunan bir akaryakıt tankerinin Dalaman Belediyesi’ne koşulsuz bağış olarak devri görüşüldü ve oy birliğiyle kabul edildi.

Başkan Durmuş, belediye olarak akaryakıt alımlarını Devlet Malzeme Ofisi (DMO) üzerinden yapmayı tercih ettiklerini belirterek şunları söyledi:

“Geçmiş yıllarda akaryakıt ihale yoluyla temin ediliyordu. Biz ise mümkün olduğunca kepçe, kamyon gibi araç alımlarını ve akaryakıt teminini DMO üzerinden gerçekleştiriyoruz. Böylece süreçler daha şeffaf oluyor ve hiçbir yetkilimizin zan altında kalmasına mahal vermiyoruz.

2025 yılından itibaren akaryakıtı DMO’dan temin edeceğiz. Ancak DMO’dan alınan yakıt sadece belirli petrol ofislerinden temin edilebiliyor. Dalaman’da bu noktalar sınırlı olduğu için Acarlar’da bulunan bir noktadan yakıt almayı planladık. Bu çerçevede Acarlar Yönetim Kurulu Başkanı Mevlüt Acar’ın desteğiyle belediyemize bir tanker bağışlandı. Kendilerine teşekkür ediyorum.”

Dalaman Heyeti Almanya’daki Seyahat Fuarına Katılacak

Toplantıda, 4-6 Mart 2025 tarihleri arasında Almanya’nın Berlin şehrinde düzenlenecek ITB Seyahat Fuarı’na katılacak heyet belirlendi. Dalaman Belediye Başkanı Sezer Durmuş, Belediye Başkan Yardımcısı İlhan Kural ve Belediye Meclis Üyesi Erdem Sönmez’in fuara katılması oy birliğiyle kabul edildi.

Turizmin Dalaman için yeterince değerlendirilemediğini belirten Başkan Durmuş, konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

“İlçemiz turizmden yeterli payı alamıyor. Bu konuda şimdiye kadar kapsamlı bir çalışma yapılmamış. Üzerinde çalıştığımız bazı projeler var ve bunları hayata geçirebilirsek hem yurtiçinden hem de yurtdışından ilçemize daha fazla ziyaretçi çekebiliriz. Bu nedenle önce İstanbul’daki EMITT Fuarı’na, ardından Almanya’daki ITB Fuarı’na katılacağız. Türkiye’de ve dünyada turizm alanında yapılan çalışmaları yerinde gözlemlemek istiyoruz.”

Toplantıda görüşülen diğer gündem maddeleri de oy birliğiyle kabul edildi.