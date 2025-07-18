Muğla Büyükşehir Belediyesi, bebek sahibi olan ailelerin mutluluğuna ortak olmaya, annelerin bu özel süreçte yanında yer almaya devam ediyor. MUĞLA (İGFA) - “Hoş Geldin Bebek, Yaşama Sırası Sende” projesiyle bugüne kadar 3 bin 885 aileye, yeni doğan bebeklerin temel ihtiyaçlarını içeren bakım çantası ulaştırıldı. Anne ve bebek sağlığını desteklemek amacıyla hayata geçirilen proje, 13 ilçede aralıksız sürdürülüyor. Proje kapsamında annelere yalnızca eşya değil, bilgi ve güven de sunuluyor.

ANNE OLMAK GÜZEL, DESTEKLE DAHA GÜZEL

Proje ile sadece bebeklerin fiziksel ihtiyaçları değil, annelerin bilgiye erişimi de önemseniyor. Gebelik döneminden başlayarak bebeğin 2 yaşına kadar olan gelişim sürecinde, annelere rehberlik ediliyor. Şimdiye kadar 2 bin 140 anneye, uzmanlar tarafından doğru beslenme, gebelikte dikkat edilmesi gerekenler, doğum sonrası bakım, emzirme teknikleri ve aşı takvimi gibi konularda eğitim verildi.

KÜÇÜK ÇANTALARIN BÜYÜK UMUDU

Ailelere ulaştırılan çantaların içinde zıbın takımı, battaniye, eldiven, çorap, suluk, ateş ölçer gibi bebekler için temel ihtiyaç malzemeleri yer alıyor. Bu çantalar, hem maddi destek sağlıyor hem de ailelerin yanlarında bir belediye olduğunun hissini veriyor.

BAŞVURULAR ÇAĞRI MERKEZİ ÜZERİNDEN

Bu anlamlı projeden faydalanmak isteyen aileler, Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin 444 48 01 numaralı çağrı merkezini arayarak kolayca başvuruda bulunabiliyor. Muğla Büyükşehir Belediyesi, geleceğin sağlıklı bireyleri için ailelerin yanında olmaya ve her yeni hayata “Hoş geldin” demeye devam ediyor.

BAŞKAN ARAS: “VATANDAŞLARIMIZIN MUTLULUĞU VE HUZURU İÇİN ÇALIŞIYORUZ”

Sosyal belediyecilik anlayışıyla tüm vatandaşların yanında olduklarını vurgulayan Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, “13 ilçemizde, hayata gözlerini yeni açan bebeklerden annelere, emeklilerden üreticilere kadar tüm vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıracak hizmetler üretiyoruz. Özellikle annelerimiz ve bebeklerimiz için sürdürdüğümüz ‘Hoş Geldin Bebek’ projesi ile doğum sonrası uzman eğitmenlerimiz tarafından verilen eğitimlerimiz de talep doğrultusunda devam ediyor. Hayatın her evresinde vatandaşlarımızın yanında olmaya, onların mutluluğu ve huzuru için çalışmaya devam edeceğiz.” dedi.