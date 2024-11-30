Muğla Büyükşehir Belediyesi Evde Bakım Hizmetleri kapsamında Fizyoterapi hizmeti sunmaya başladı. Menteşe, Bodrum ve Ortaca ilçelerinde hizmete başlayan fizyoterapistler, hastaları evlerinde ziyaret ediyor.

MUĞLA (İGFA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla sunduğu Evde Bakım Hizmetlerinin kapsamını genişleterek fizyoterapi hizmetini de hayata geçirdi. Uygulama Menteşe, Bodrum ve Ortaca ilçelerinde başlarken önümüzdeki günlerde diğer ilçelerde de hayata geçirilecek.

Büyükşehir Belediyesi sağlık ekipleri, evde bakım hizmetinden faydalanan, yatağa bağımlı olan felçliler, hareketsiz kalan yaşlılar, yoğun bakım süreci sonrası hareket etmekte zorlananlar, ortopedik ameliyatlar sonrasında hareket etmekte güçlük çekenler ve yatağa bağımlı engelli vatandaşlara evlerinde fizik tedavi hizmeti veriyor.

Hizmet kapsamında her hasta, uzman fizyoterapistler tarafından bireysel olarak değerlendirilip hastaların durumuna göre tedavi programları uygulanıyor. Fizik tedavi seanslarında uygulanan egzersiz programlarıyla, hastaların yaşadığı fiziksel rahatsızlıklar en aza indirilip hareket kabiliyetleri artırılıyor. Bu tedavi programlarıyla hastaların en kısa sürede bağımsız bir şekilde hareket edebilmesi amaçlanıyor.

Büyükşehir Belediyesi sağlık ekipleri, aynı zamanda hasta yakınlarının ve aile bireylerinin de hizmetin bir parçası haline gelmesini sağlıyor. Fizyoterapistler, aile bireylerine hastalarının bakımında dikkat edilmesi gereken noktalar hakkında eğitimler vererek güvenli bir yaşam alanı için rehberlik yapıyor. Böylelikle hem hasta hem de aile bireylerinin sürece dahil edildiği bütüncül bir yaklaşım benimseniyor.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras vatandaşların sağlığının, huzurunun ve mutluluğun her şeyden önemli olduğunu söyledi ve sağlık hizmetlerine tüm vatandaşların her alanda ulaşabilmesi için çalıştıklarını belirtti.

Başkan Aras; “Büyükşehir Belediyesi olarak evde bakım hizmetlerimizin alanını genişleterek sağlık alanında hemşehrilerimizin evlerine misafir oluyoruz. Diyetisyen, psikolog desteği, evde reçete yazımından sonra fizyoterapi hizmetini de vatandaşlarımız için başlattık. Bu çalışmalarımızla sağlık hizmetlerini vatandaşlarımızın evlerine kadar götürüyoruz. Sağlığın en büyük zenginlik olduğunu biliyoruz. Hemşehrilerimizin sağlığı için çalışmaya, onların yanında olmaya devam edeceğiz.” dedi.