Bursa'nın Mudanya ilçesinde 14 Kasım Dünya Diyabet Günü dolayısıyla diyabetin riskleri ve korunma yolları uzmanlar tarafından anlatıldı. Şeker ve vücut analizi ölçümü de yapılan etkinlikte, diyabetlilere özel yemekler ikram edildi.BURSA (İGFA) - Mudanya Belediyesi’nce organize edilen diyabet farkındalığı MUDAŞ Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Mudanya Belediye Başkan Yardımcısı Av. Baran Güneş ile belediye meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaşın katıldığı etkinlikte, diyabetle mücadele bilincinin artırılması ve sağlıklı yaşamın teşvik edilmesine dikkati çekildi.

Mudanya Devlet Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Ayten Girgin, diyabetin belirtileri ve güncel tedavi yöntemlerini anlattı. Hastalığın iyi kontrol edilmemesi halinde organlara zarar verebileceğini vurgulayan Girgin, “Diyabet eğitimi, sağlıklı ve dengeli beslenme, düzenli fiziksel aktivite ve iyi bakım hem Tip 1 hem de Tip 2 diyabet tedavisinin ana unsurlarıdır” dedi.

Diyabetli kişilerde sağlıklı beslenme ile tüketilmemesi gereken gıdaları anlatan Uzman Diyetisyen Gönül Tuba Tarıkahya Ciğerli de, su tüketiminin önemine dikkati çekti. Üç ana üç ara öğün ile beslenmenin faydalarını anlatan Diyetisyen Beyza Demirsöz Meşhan da, uzun süre aç kalmanın risklerini anlattı. Psikolog Özge Öztürk ile Fizyoterapist Pelin Polat da hastalıkla ilgili bilgiler verdi.

Yerel yönetim olarak sağlık konusunu önemsediklerini belirten Başkan Yardımcısı Av. Baran Güneş, hastalıklara karşı herkesi farkındalığa davet ederek, tüm hastalarımıza acil şifalar diledi.

Söyleşi sonunda katılımcılara şeker ve vücut ölçüm analizleri yapılırken, diyabet hastalarına uygun beslenme örnekleri sunan özel yiyecekler ikram edildi.