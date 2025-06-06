Bursa'nın Mudanya ilçesinde Kaymakam Ayhan Terzi, Kurban Bayramı dolayısıyla Mudanya Devlet Hastanesi’ni ziyaret ederek sağlık çalışanlarının ve hastaların bayramını kutladı, hastalara acil şifalar diledi.BURSA (İGFA) - Mudanya Kaymakamı Ayhan Terzi, Kurban Bayramı dolayısıyla Mudanya Devlet Hastanesi’nde görev yapan sağlık çalışanlarını ziyaret ederek bayramlarını tebrik etti.

Hastanede tedavi gören vatandaşlarla da bir araya gelen Kaymakam Terzi, hastalara 'geçmiş olsun' dileklerini ileterek acil şifalar temennisinde bulundu.

Dayanışma ve birlik ruhunu yansıtan anlamlı ziyarette Kaymakam Terzi'ye, Mudanya Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Fatih Yavuz Erkal, İlçe Emniyet Müdürü Atakan Ateşli, Jandamra Komutanı Yarbay Ercan Yavuz da eşlik etti.