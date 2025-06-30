Bursa'da Mudanya Belediyesi’nin Bademli Cumhuriyet Parkı’nda düzenlediği 'Sahiplendirme Şenliği'nde 47 sahipsiz hayvan yeni yuvalarına kavuştu. Etkinlikte çocuklar hayvan sevgisiyle buluştu.BURSA (İGFA) - Bursa'nın Mudanya ilçesi Bademli Mahallesi Cumhuriyet Parkı’nda düzenlenen Sahiplendirme Şenliği ile sahipsiz hayvanları yeni yuvalarına kavuştu.

Mudanya Belediyesi'nin organize ettiği etkinlikte, Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, çoğunluğu cins türlerden oluşan yavru köpek ve kedileri katılımcılarla tanıştırdı. Gün boyunca 47 can dostu yeni ailelerine kavuştu.

Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, hayvan sevgisi ve duyarlılığıyla Mudanya’nın örnek bir kent olmasını hedeflediklerini vurguladı. Başkan Dalgıç, “Kenti, insanları, doğası ve hayvanlarıyla bir bütün olarak görüyoruz. Bir cana yuva olmak, bir hayatı değiştirmektir. Sahiplendirme çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz. Katılan tüm hemşerilerimize teşekkür ediyorum” dedi.

ÇOCUKLARA EĞİTİCİ ATÖLYELER

Şenlikte, çocuklara hayvan sevgisini aşılamak için yüz boyama, taç yapımı, mama kabı hazırlama ve boyama atölyeleri düzenlendi. Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi’nden Prof. Dr. Ebru Yalçın, “Pati Kutu Oyunu” ile çocukları eğlendirirken hayvan hakları ve bakımı hakkında bilgilendirdi.

Etkinlikte hayvansever dernekleri stantlar açarak bilgilendirici materyaller ve hediyeler dağıttı.

Katılımcılara, hayvan bakımı ve sahiplendirme süreçleriyle ilgili broşürler sunuldu.

Öte yandan Mudanya Belediyesi, “Mudanya’da Sahiplen” Instagram sayfası üzerinden koruma altındaki hayvanların bilgileri paylaşılmaya devam ediyor.