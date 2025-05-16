Bursa Büyükşehir Belediyesi, daha yaşanabilir ve sürdürülebilir bir kent hedefiyle, 17 ilçede altyapı çalışmalarını ihtiyaca uygun ve eşit hizmet anlayışı ile sürdürürken Mudanya'nın Bademli Mahallesi'nde de altyapı çalışmalarını hızlandırdı.BURSA (İGFA) - BUSKİ’nin çalışmalarıyla kenti daha sağlıklı ve uzun ömürlü bir altyapıya kavuşturma hedefi doğrultusunda, son olarak Mudanya’ya bağlı Bademli Mahallesi de projeye dahil edildi.

Bu kapsamda Eski Mudanya Yolu Caddesi’nde başlatılan kanalizasyon ve yağmur suyu hattı imalatı çalışmasının kısa sürede tamamlanması ve bölgenin daha güçlü bir altyapıya kavuşturulmasını hedeflediklerini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Bursa’yı geleceğe güvenle taşımak adına altyapı yatırımlarını kararlılıkla sürdürecekleri mesajını verdi.