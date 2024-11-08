Türkiye ile Gürcistan arasındaki sınır kapısına ulaşım sağlayan Çıldır-Aktaş Yolu’nu 16,3 kilometre uzunlukta inşa edilirken, güzergâhtaki 2 bin 159 rakımlı Mozeret Geçidi ise 2 bin 308 metre uzunluğundaki Aşık Şenlik Tüneli ile geçildi. 4 kilometre kısalan seyahat süresi 35 dakikadan 10 dakikaya düştü.ARDAHAN (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Aşık Şenlik Tüneli ve Çıldır-Aktaş Sınır Kapısı yolunun açılış töreninde açıklamalarda bulundu.

Bakan Uraloğlu, “Mozeret Geçidi sadece bir ulaşım yolu değil. Bölgenin tarihi, kültürel ve ekonomik dokusunu şekillendirmesi açısından önem taşıyor. İpek Yolu üzerindeki geçit, yüzyıllar boyunca farklı kültürlerin etkileşimine sahne olmuş; ticaret kervanları, göçmen milletler ve ordular buradan geçerek tarihin akışını değiştirmişlerdir. Geçidin çevresinde bulunan tarihi kalıntılar bu zengin geçmişin izlerini taşımaktadır. Mozeret Geçidi'nin korunması, geliştirilmesi ve gelecek nesillere aktarılması bölgenin sürdürülebilir kalkınması için büyük önem taşımaktaydı. Ardahan’ın yetiştirdiği büyün ozan Aşık Şenlik’in ismini tünele vererek bölgenin kültürel mirasına da sahip çıktık.” ifadelerini kullandı.

Bakan Uraloğlu, Türkiye ile Gürcistan arasındaki Aktaş Sınır Kapısı’na ulaşımı sağlayan ve Aşık Şenlik Tüneli’nin de bulunduğu 16,3 kilometre uzunluğundaki Çıldır-Aktaş Yolu’nu bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yol standardında tamamladıklarını belirterek “Güzergâh üzerinde yer alan 2 bin 159 rakımlı Mozeret Geçidi’ni de 2 bin 308 metre uzunluğunda çift tüplü olarak inşa ettiğimiz Aşık Şenlik Tüneli ile geçtik. Proje kapsamında ayrıca 53 metre uzunluğunda Çıldır Köprüsü ve 6 adet hemzemin kavşağı da inşa ettik.” dedi.

“SEYAHAT SÜRESİNİ 35 DAKİKADAN 10 DAKİKAYA DÜŞÜRDÜK”

Aşık Şenlik Tüneli ile Ardahan ve Doğu Anadolu’nun Çıldır ilçesi üzerinden Aktaş Sınır Kapısı’na ve Gürcistan’a yüksek standartlı bir ulaşım sağladıklarının altını çizen Uraloğlu, “Ağır kış şartlarının yaşandığı Mozeret Geçidi’ndeki keskin virajları baypas ettik. Yol kotunu 209 metre aşağıya alarak bu güzergahı kullanan sürücülerimizin yaşadığı problemleri asgari düzeye indirdik, 14 keskin virajı ortadan kaldırarak güvenliği en üst düzeye taşıdık. Çalışmalarımızla güzergâhı 4 kilometre kısaltarak, seyahat süresini 35 dakikadan 10 dakikaya düşürdük. Böylece zamandan 84,2 milyon lira, akaryakıttan 29,3 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 113,5 milyon lira tasarruf edeceğiz. Çevreye zarar veren araçların karbon emisyonunu da 2 bin 42 ton azaltarak Ardahan’ın eşsiz doğasının korunmasına katkı sağlayacağız.” açıklamasında bulundu.

Bakan Uraloğlu, projede doğanın korunması için gösterilen hassasiyete işaret ederek “Çıldır-Aktaş Sınır Kapısı Yolu’nun Aktaş Gölü yakınlarından geçen kesiminde toplam 2 bin 660 metre uzunluğunda ve 3 metre yüksekliğinde gürültü bariyeri montaj çalışmaları yapıyoruz. Gürültü bariyeri ile 42 kuş türünün yaşadığı ve bazı türlerin Türkiye’deki tek üreme noktası olan göldeki doğal hayatın ulaşımdan etkilenmesinin önüne geçeceğiz. Böylece bu bölgemizde canlı hayatı ve çeşitliliğinin korunmasına da katkı sağlayacağız.” dedi.

Bakan Uraloğlu, Ardahan il programı kapsamında Ardahan-Posof-Türkgözü Yolu kapsamında 276 metre uzunluğundaki çift köprü olarak inşa edilen Kura Viyadüğü’ndeki çalışmaları da inceleyeceklerini bildirerek “Proje kapsamında 4 bin 972 metre uzunluğundaki Ilgar Tüneli ve Kura Viyadüğümüzle birlikte 1 adet 87 metrelik çift köprü ve 1 adet 180 metrelik tek köprü de bulunuyor. Bölünmüş yol kısmında 6,6 kilometre ve Ilgar Tünelinde de 504 kazı-destek ve 186 metre nihai beton kaplama imalatını tamamladık. Yolun kalan kısmından 3 kilometre bölünmüş yol ile birlikte Kura Viyadüğü’ndeki çalışmalarımızı da bu yıl bitmeden tamamlamayı hedefliyoruz.” açıklamasında bulundu.