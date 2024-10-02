Bursa Altıparmak'ta cezaevinden 10 gün önce izinli çıkan 23 yaşındaki Hüseyin Uzun, henüz ismi belirlenemeyen motosikletli bir kişi tarafından boynundan vurularak öldürüldü.BURSA (İGFA) - Bursa’nın Osmangazi ilçesine bağlı Altıparmak Caddesi üzerinde yanında bir arkadaşı ile yürüyen Hüseyin Uzun, henüz kimliği belirlenemeyen bir motosikletli tarafından silahlı saldırıya uğradı. Yol kenarında motosiklet üzerinde bekleyen ismi henüz belirlenemeyen şüpheli, tabancayla Uzun’a bir el ateş etti.

Boynundan isabet alıp kulağından çıkan kurşunla ağır yaralanan genç, bilincini kaybederken, kasklı silahlı saldırgan ise hızla uzaklaştı.

Uzun’un birlikte yürüdüğü arkadaşı da olay sonrası kaçtı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Uzun, Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Görgü şahitlerinin ifadelerini alıp çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarını inceleyen polis, silahlı saldırıyı gerçekleştiren şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Hüseyin Uzun’un "hırsızlık" suçundan girdiği cezaevinden 10 gün önce izinli çıktığı ve üzerinde nüfus cüzdanının olmadığı cezaevi izin kağıdının çıktığı belirlendi.

OLAY ANI SANİYE SANİYE KAMERADA

Çevredeki farklı iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, Hüseyin Uzun’un yanındaki bir arkadaşıyla yol kenarında yürüdüğü, daha sonra silahlı saldırganın ateş ettikten sonra motosikletiyle olay yerinden kaçtığı anlar yer aldı.

Ayrıca, olayın ardından Hüseyin Uzun’un yanındaki arkadaşının ara sokağa girip koşarak kaçtığı anlar yer aldı.