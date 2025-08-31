5G ihalesi 16 Ekim’de gerçekleştirilecek. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, işletmecilerin 1 Nisan 2026 itibarıyla 5G hizmetini sunmaya başlayacaklarını belirterek, toplam 400 MHz frekans için 2 milyar 125 milyon dolar asgari değer üzerinden yapılacak ihaleyle toplam 11 farklı frekans paketi işletmecilere tahsis edileceğini söyledi.ANKARA (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 5G teknolojisinin hayata geçmesi için yürütülen çalışmalar kapsamında önemli bir eşiğin daha aşıldığını belirtti.

Bakan Uraloğlu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından hazırlanan 5G ihale ilanının 31 Ağustos 2025 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandığını açıkladı. Bakan Uraloğlu, “5G ihalesini 16 Ekim 2025 tarihinde gerçekleştireceğiz ve 1 Nisan 2026 itibarıyla mobil işletmecilerimiz 5G hizmeti sunmaya başlayacak.” ifadelerini kullandı.

“İHALEYLE TOPLAM 11 FARKLI FREKANS PAKETİ İŞLETMECİLERE TAHSİS EDİLECEK”

Bakan Uraloğlu, ihaleye yalnızca Türkiye’de halihazırda GSM, IMT-2000/UMTS ve IMT yetkilendirmesi bulunan işletmecilerin katılabileceğini belirterek, “Süreç mevcut işletmecilerle ilerleyecek. 700 MHz ve 3.5 GHz frekans bantlarında toplam 400 MHz frekans için 2 milyar 125 milyon dolar asgari değer üzerinden yapılacak ihaleyle toplam 11 farklı frekans paketi işletmecilere tahsis edilecek. İşletmecilerimiz de ihaleye ayrı ayrı girecek ve kendi stratejilerine göre en uygun ve en fazla frekans bandını almak için yarışacaklar. İşletmeciler, frekans ücretini 3 eşit taksitte ödeyebilecek. İhale için şartname bedeli ise 1 milyon lira olarak belirlendi.” dedi.

İŞLETMECİLER, HER YIL ELDE ETTİKLERİ CİROLARININ YÜZDE 5’İNİ BTK’YA ÖDEYECEK

Bakan Uraloğlu, mevcut mobil şebeke yetkilendirmelerinin 30 Nisan 2029 tarihinde sona ereceğini anımsatarak, “Söz konusu tarih itibarıyla mevcut yetkilendirmeler sona erecek ve bu tarihten sonra işletmecilerimizin altyapı ve hizmetleri, yeni yapılacak ihale kapsamında sunulacak yetkilendirme rejimine tabi olacak. Bu tarihten itibaren işletmecilerimiz, her yıl elde ettikleri cirolarının yüzde 5’ini Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumumuza ödeme yükümlülüğü altında olacak. Yetkilendirme süresi 31 Aralık 2042’ye kadar geçerli olacak.” diye konuştu.

Bakan Uraloğlu ayrıca, işletmecilerin tekliflerini 9 Ekim 2025 tarihinden itibaren sunabileceğini, son başvuru tarihinin ise 16 Ekim 2025 saat 09.30 olduğunu kaydetti. Uraloğlu, ihalenin aynı gün saat 10.30’da BTK Merkez Binası’nda gerçekleştirileceğini sözlerine ekledi.

“MOBİL İNTERNET HIZIMIZ EN AZ 10 KAT ARTACAK”

Öte yandan Bakan Uraloğlu, 5G teknolojisinin Türkiye’nin dijitalleşme yolculuğunda büyük önem taşıdığını belirterek, 2G, 3G ve 4.5G hizmetlerini başarıyla sürdüren işletmecilerimizle yoğun teknik çalışmalar yürüttüklerini, yeni dönemle birlikte mobil internet hızının en az 10 kat artacağını söyledi. 5G altyapısında yerlilik ve millilik oranlarının da artırılacağını ifade eden Bakan Uraloğlu, yüzde 60’a varan oranda yerli ürün, yüzde 30’a varan oranda milli haberleşme ürünü kullanma zorunluluğu olacağını, böylece hem teknolojide dışa bağımlılığı azaltacaklarını, hem de yerli üretimi teşvik edeceklerini kaydetti.