Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Sakarya’da evlat sahibi olan ailelere ve dünyaya yeni gözünü açan miniklere ilk hediyelerini veriyor. “Hoş geldin bebek” ziyaretleriyle ailelerin sevincine ortak olan ekipler, önemli bilgiler aktarıyor. Takdim edilen hediyeler arasında temel ürünler ve yeni doğan kıyafetleri yüzlerde tebessüm oluyor.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, “Hoş Geldin Bebek” projesiyle anne-babaların yüzünü güldürmeye, mutlu eden ziyaretler gerçekleştirmeye devam ediyor.

“Gözünüz aydın…”

Şehrin dört bir yanında evlat sahibi olan aileleri ziyaret eden Büyükşehir ekipleri “gözünüz aydın” dileklerini ileterek, anne-babaların sevincine ortak oluyor ve yüzleri güldüren hediyeler takdim ediyor.

Bilinç oluşturuyorlar

Ekiple birlikte giden görevli hemşireler, çocuk bakımı ve sağlığı konusunda ailelere önemli bilgiler aktarıyor ve dikkat edilmesi gereken hususların altını çizerek her bir ebeveynin bilinçlenmesini sağlıyor.

İlk hediyeleri Büyükşehir’den

Ayrıca bebek bakım ürünleri ve yeni doğan malzemelerinin yer aldığı çanta, içindeki yeni doğan kıyafetleriyle ailelerin memnuniyetini kazanıyor. Bu proje sayesinde Sakarya’da gözünü dünyaya açan bebeklerin ilk hediyeleri Büyükşehir tarafından veriliyor.

Konuyla ilgili Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada,“Hoş Geldin Bebek projesiyle ailelerin mutluluğuna ortak olmayı ve toplumsal dayanışmayı güçlendirmeyi hedefliyoruz. Bu projeyle yeni doğan bebeklerin ilk anlarından itibaren ailelerine destek olarak hem aile bağlarının güçlenmesine hem de toplumsal yardımlaşma bilincinin artmasına katkı sağlıyoruz.Büyükşehir Belediyesi olarak sosyal hizmetlerde öncü olma misyonumuzu sürdürerek vatandaşlarımızın yanında olduğumuzu hissettirmeye ve toplumsal dayanışma ruhunu yaymaya devam edeceğiz” ifadeleri yer aldı.