4 Ekim Hayvanları Koruma Günü etkinlikleri kapsamında İnegöl Belediyesi ile İshakpaşa ve Fikriye Koşarer Anaokulları iş birliğinde özel bir çalışma yapıldı. Anaokulu öğrencileri, velilerin de destekleriyle sokak hayvanları için yuvalar yaptı. İnegöl Belediyesi de okullarda eğitim ve bilgilendirme çalışmaları gerçekleştirip öğrenciler için tavşan hediye etti.

BURSA (İGFA) - İnegöl Belediyesi 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü etkinlikleri kapsamında bu yıl hafta boyunca çeşitli etkinlik ve programlar düzenliyor. Sokak hayvanlarına yönelik farkındalık oluşturmak ve özellikle çocuklara hayvan sevgisini aşılamak adına da anaokulları iş birliğinde özel bir etkinlik yapıldı. Okullarda eğitimler ve bilgilendirme seminerleri gerçekleştirilirken, ayrıca sokak hayvanları için hayvan dostu etkinlikler kapsamında kedi ve köpek evleri yapıldı. Minik öğrencilerin aileleriyle beraber yaptığı evler, can dostlarına yuva olacak.

HAYVAN SAHİPLENENLERE HEDİYE EDİLECEK

İnegöl Belediyesi organizasyonuyla İshakpaşa Anaokulu ve Fikriye Koşarer Anaokulu iş birliğinde okul öğrencileri ve velilerin katkılarıyla hazırlanan kedi ve köpek evleri İnegöl Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü personellerine teslim edildi. Yuvalar, İnegöl Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Bakım ve Tedavi Merkezinden hayvan sahiplenen kişilere hediye olarak verilecek.

ANAOKULU ÖĞRENCİLERİNE TAVŞAN HEDİYE EDİLDİ

İnegöl Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü de yapılan yuvalara teşekkür olarak okul bahçelerinde uygun alanları bulunan İshakpaşa Anaokuluna iki adet tavşan hediye etti. Öğrenciler tavşanları ilgiyle karşıladı.

ÖĞRENCİLER DE VELİLER DE MUTLU OLDU

Okul velilerinden Sinem Deha Bilmiş, yapılan etkinliğe ilişkin açıklamasında “Çocuklara hayvan sevgisini aşılamak için yapılan bu etkinlikten çok mutlu olduk” dedi. Öğrenciler ise “Kediler için yuvalar yaptık. Kış geldiği için onlar dışarıda kalmasın diye. Hayvanları çok seviyoruz” şeklinde konuşarak duygularını ifade ettiler.

AMAÇ SOKAK HAYVANLARINA DİKKAT ÇEKMEK

İshakpaşa Anaokulu Müdürü Musa Taçyıldız da yapılan etkinliğe ilişkin şu ifadeleri kullandı: “Okulumuz İnegöl Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü iş birliğinde çocuklarımızda farkındalık oluşturmak, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü münasebetiyle bir proje yapıldı. Proje kapsamında çocuk ve aile iş birliğinde kulübeler, kedi ve köpek evleri yapıldı. Velilerimizin de katkısıyla çok güzel çalışmalar çıktı ortaya. Belediyemizin veteriner işleri müdürlüğü yapılan bu kulübe ve evleri hayvan sahiplenecek kişilere hediye edecekler. Kendileri okulumuza da iki adet tavşan hediye ettiler. Tavşanlarımızı okulumuzda bulunan yuvalarda besleyip öğrencilerimizin onlarla keyifli zaman geçirmesini sağlayacağız.”

Fikriye Koşarer Anaokulu Müdürü Semiha Özcan ise 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü kapsamında İnegöl Belediyesi iş birliğinde güzel bir etkinlik gerçekleştirildiğini söyledi. Özcan, “Sevgili öğrencilerimiz ve aileleri sokak hayvanları için kedi ve köpek yuvaları hazırladılar. 30 dolayındaki yuvayı İnegöl Belediyemize teslim ediyoruz. Oradan da sokak hayvanlarını sahiplenen kişilere hediye edilecek” dedi.

İnegöl Belediyesinde görevli Veteriner Hekim Aziz Muhammedoğlu da 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü kapsamında farklı okullarda etkinlikler yapıldığını kaydederek “Bugün de İshakpaşa Anaokulunda tavşan hediye ettik öğrencilerimize. Çocuklara hayvan sevgisi aşılamada faydalı olacağını düşünüyoruz” şeklinde konuştu.