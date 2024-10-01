Türk basınının usta isimlerinden Milliyet Gazetesi'nin baş yazarı Güneri Cıvaoğlu (85) tedavi gördüğü hastanede sabaha karşı hayatını kaybetti.İSTANBUL (İGFA) - Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Üyesi, Burhan Felek Basın Hizmet Ödülü ve Sürekli Basın Kartı sahibi , Milliyet Gazetesi baş yazarı Güneri Cıvaoğlu 1 Ekim 2024 Salı günü vefat etti.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu, Cıvaoğlu’nun vefatıyla ilgili yayımladığı mesajında, “Üyemiz Güneri Cıvaoğlu’nun vefatından büyük üzüntü duyduk. Gazeteci ve yazar olarak başarıyla yıllardır hizmet veren meslektaşımızın ailesine ve basın topluluğumuza baş sağlığı ve sabır diliyoruz” denildi.

GÜNERİ CIVAOĞLU KİMDİR?

Ankara’da 1939 yılında doğdu. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni bitirdi. Gazeteciliğe öğrenciyken başladı. Akis ve Yeni İstanbul Gazetesi’nde muhabir olarak çalıştı. TRT’nin kuruluş sürecinde sabah haberlerini hazırlayan ekip içinde yer aldı. Tercüman Gazetesi’nin ve Güneş Gazetesi’nin Genel Yayın Yönetmenliği’ni yaptı. Sabah Gazetesi’nde köşe yazarlığı SHow TV’de yöneticilik görevlerini yürüttü. 1996 yılından bu yana Milliyet Gazetesi baş yazarıydı. Kanal D’de ana haber sunuculuğu yaptı. Aynı kanalda Durum ve Şeffaf Oda isimli televizyon programlarını sundu. İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde gazetecilik dersleri verdi.