Milliyetçi Hareket Partisi Bağcılar İlçe Başkanı Onur Yeşil,MHP MYK üyesi Davut Haskiriş,İl Başkan yardımcısı İbrahim Dural, Mehmet Ali Şimşek, Meclis ÜyeSİ Ergün Siller, İlçe Başkan Yardımcıları, Yönetim Kurulu Üyeleri, Mahalle Başkanı ile Bayburt Kültür ve yardım Derneği Bağcılar şubesini ziyaret ettiler.

Davut Haskiriş Dernekte Hemşerilerimize yaptığı konuşmada, Cumhur İttifakı adına AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum’a ve Bağcılar Belediye başkan adayı Abdullah Özdemir’e oy istedi.

MYK Üyesi Davut Haskiriş :İstanbul’da yaşanan olumsuzlukları anlatarak Belediyenin Cumhur ittifakına geçmesinin elzem olduğunu söyledi.

Bayburt Kültür ve Yardım Derneği Genel Başkanı Hicabi Durmuş’ta MHP Bağcılar heyetini misafir etmekten memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Bayburt kültür ve yardım derneği genel başkan yardımcısı Ünal Yaşaroğlu’ da gelen heyete Bilge Ata Dede Korkut Kitabı hediye etti.

Milliyetçi Hareket partisi Heyeti hemşerilerimizle hasbihal ettikten sonra hatıra fotoğrafı çektirdi.