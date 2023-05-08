Togg, Hemşerilerimiz tarafından yoğun ilgi gördü. Orhan Ateş'in kullandığı yerli ve milli otomobil Togg Davul zurna eşliğinde Bayburt cirit atlarıyla karşılandı.

Hemşerilerimiz,Togg ile bol bol fotoğraf çektirdiler.

Milletvekili adayı Orhan Ateş: Togg,Yerli mühendislerimizin geliştirdiği modern teknoloji ile donanımlı bir araç olmakla birlikte ülkemizin gücünü, teknolojisini ve geldiği noktayı göstermektedir.

Ateş: Geldiğimiz noktada yerli ve milli sanayimizle, sağlığımızla, tarımımızla 14 Mayıs inşallah Türkiye'ye yüz yılında yeni vizyonuyla bir şahlanış dönemi olacaktır ve 14 Mayıs bunun miladı olacaktır" diye konuştu.

Orhan Ateş sosyal medya paylaşımında:

“Bayburtlu hemşerilerimizle buluşan TOGG’umuz, şehrimizde yoğun ilgi gördü. Yerli ve Milli otomobilimiz TOGG’la buluşan vatandaşlarımızın mutluluğuna bizler de ortak olduk. Başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Beyefendi olmak üzere, bizlere bu gururu yaşatanlardan ve emeği geçenlerden Rabbim razı olsun.”