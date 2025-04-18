Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı dolu dolu kutlamaya hazırlanıyor.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı İzmit Milli İrade Meydanı’nda düzenlenecek programlarla karşılayacak. Çok sayıdaki özel etkinlikler çocukların bayram coşkusunu en üst düzeye çıkarmayı hedefliyor.
5 GÜN ARALIKSIZ EĞLENCE
Kocaeli, bu yıl 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı 5 güne yayılan zengin içerikli bir programla kutlamaya hazırlanıyor. Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde 19-23 Nisan tarihleri arasında İzmit Milli İrade Meydanı, Cumhuriyet Bulvarı ve Gebze’de gerçekleşecek etkinlikler, çocuklara ve ailelerine unutulmaz anlar yaşatacak.
COŞKU 19 NİSAN’DA BAŞLIYOR
Sadece çocukların değil aile bireylerinin de katılacağı büyük bir bayram şenliğine dönüşecek kutlamalarda çocuklar ve aileler, konserden tiyatrolara, atölyelerden korteje kadar 5 gün boyunca gönüllerince eğlenecek. Etkinlikler, 19 Nisan Cumartesi günü (yarın) Gebze’de yapılacak kortej yürüyüşü ile başlayacak. Aynı gün İzmit Milli İrade Meydanı’nda çok sayıda program çocukları bekliyor olacak. Bu kapsamda ünlü oyuncu ve çocuk kitapları yazarı Lemi Filozof, hayranlarıyla bir araya gelecek. Rafadan Tayfa ile neşeli dakikalar geçirecek olan çocuklar, Oğuzhan Koç konseri ile de gönüllerince eğlenecek.
ETKİNLİK TAKVİMİ
19 Nisan Cumartesi
İzmit Milli İrade Meydanı
12.00 Osmangazi İlkokulu Sahne Gösterisi
13.00 Lemi Filozof
14.00 Orf Etkinliği
15.00 Rafadan Tayfa
15.15 Bilgievleri Çocuk Korosu
15.30 Dore Sanat Merkezi Sahne gösterisi
16.30 Bilim Şov
18.00 ASEL Sanat Merkezi Sahne Gösterisi
20.00 Oğuzhan Koç Konseri
Gebze Kent Meydanı Etkinlikleri
11.00 Yürüyüş Korteji
12.00 Dijital ve İnteraktif Oyun Alanları
12.00 Minik Adım Şampiyonası
14.30 Ailemle Birlikte Geleneksel Sokak Oyunları
18.00 Maysa ve Bulut
19.00 Kaptan Pengu ve Arkadaşları
20 Nisan Pazar
12.00 Eşme Yeni Yüksektepe Anaokulu Sahne Gösterisi
13.00 Bilim Şov
14.00 Halk Oyunları Ekibi
15.00 KBB Konservatuvar Sahne Gösterisi
16.00 Burak Onurlu
16.00 Ekol Sanat Merkezi Sahne Gösterisi
17.00 Kağıtspor Karate Kata Gösterisi
18.00 Dore Sanat Merkezi Sahne Gösterisi
19.00 Elif’in Düşleri
21 Nisan Pazartesi
11.00 Süleyman Şah İlkokulu, Bülent Türker Anaokulu, Sevgi Anaokulu Sahne Gösterileri
14.00 Sarımeşe İlkokulu Sahne Gösterisi
14.30 Sarımeşe İlkokulu Sahne Gösterisi
15.00 KBB Konservatuvar Sahne Gösterisi
15.30 Lokomotif Bando ve Ukelele
17.00 Arı Maya Müzikali
17.00 Mahir Başkaya Sanat Merkezi Sahne Gösterisi
18.00 Bilim Şov
18.30 Şarkı Bahçesi Müzik Grubu
20.30 Ateş Gösterisi
22 Nisan Salı
10.00 Hacı Zehra - Hacı Ahmet Hamdi Çepni İlkokulu Sahne Gösterisi
11.00 Cumhuriyet İlkokulu Sahne Gösterisi
12.00 Şehit Selçuk Gökdağ İlkokulu Sahne Gösterisi
12.30 Emek Dayanışması İlkokulu Sahne Gösterisi
14.00 Sarımeşe İlkokulu Sahne Gösterisi
15.00 Halk Oyunları Gösterisi
15.00 KBB Konservatuvar Sahne Gösterisi
16.00 Rüya Koçer Sanat Merkezi Sahne Gösterisi
18.00 Bilim Şov
18.30 Ege ile Gaga Müzikali
23 Nisan Çarşamba
10.30 Atatürk Anaokulu Sahne Gösterisi
11.00 Şehit Alpar Al Ortaokulu Sahne Gösterisi
12.30 23 Nisan Korteji (Cumhuriyet Bulvarı)
14.00 Çenesuyu Ortaokulu Sahne Gösterisi, Fevzi Çakmak İlkokulu, Yenimahalle İlkokulu Sahne Gösterileri
14.00 Oda Orkestrası ve Çocuk Şarkıları
15.00 KBB Konservatuvar Sahne Gösterisi
15.20 İl Milli Eğitim 23 Nisan Çocuk Korosu
16.00 İzmit Sanat Merkeziz Sahne Gösterisi
16.30 Kukuli Müzikali
17.00 Resital Sanat Merkezi Sahne Gösterisi
18.30 Bilim Şov
20.00 Buray Konseri
19-23 Nisan Süresince Her Gün Gerçekleşecek Atölyeler ve Etkinlikler (10.00-18.00)
Bahçe Çiçekleri Tezhip Atölyesi, Ahşap Magnet Atölyesi, Çömlek Atölyesi, Kum Boyama Atölyesi, Bir İlmek Sevgi Dikiş Atölyesi, Orman Sanat Atölyesi, El Yapımı Kağıt Atölyesi, Origami Atölyesi, Akrilik Boya Atölyesi, Slime Atölyesi, Uçurtma Atölyesi, Rüzgar Çanı Atölyesi, Renkli Şapkalar Atölyesi, İp Sanatı Atölyesi, Kitap Ayracı Yapım Atölyesi, Roller Coaster İnteraktif Alanı, İz Bırakan Eller Resim Atölyesi, Sanal Gerçeklik Atölyesi, Elektroböcek Atölyesi, Kalemlik Boyama Atölyesi, Mandal Kukla Atölyesi, Masa Hokeyi, Floor Curling, Masa Langırt, Ahşap Yakma Atölyesi, Boyama Atölyesi, Spor Yarışmaları, Tırmanma Duvarı, Somuncuklar, Ali Baba’nın Çiftliği, Bebekler Yarışıyor, Kılavuz İzcilik Kamp Alanı, Paracord Bileklik Yapımı Atölyesi, Mis Kokular Atölyesi, Aileler Yarışıyor, Kitap Kılıfı Yapım Atölyesi, Yeşilay, Kızılay, Hado Dijital Oyun Alanı, Bi Sergi Bi Dergi Sergisi, Geleneksel Oyun Sokağı, AFAD, AKUT, İtfaiye, Okçuluk.