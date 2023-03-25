Milliyetçi Hareket Partisi Bayburt İl Başkanlığı düzenlemiş olduğu 28.Dönem Milletvekilliği aday adayı tanıtım programı tüm teşkilatların katılımıyla gerçekleşti.

Milliyetçi Hareket Partisi Bayburt İl Başkanı İsmail Durmuş konuşmasında tüm adaylara başarılar diledi ve bu davada hizmet etmek için aday olan Milletvekili aday adaylarına teşekkürlerini ifade etti.

Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci konuşmasında tüm aday adaylarına teşekkür etti ve ,Milliyetçi Hareket Partisi Bayburt İl Başkanlımızın düzenlediği 28. Dönem Milletvekilliği ve Cumhurbaşkanlığı Seçimleri Aday Adayları Tanıtım Toplantısına iştirak ettik. Toplantımızda Aday Adaylıklarını açıklayan İdris Aydın, Bekir Kasap, Talha Yücel, Onur Abbasoğlu, Necmi Gör ve Sinan Hürol Kaya'ya başarılar diliyor, aday adaylıklarının şehrimize, ülkemize partimize hayırlı olmasını temenni ediyorum dedi.