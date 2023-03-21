Milliyetçi Hareket Partisi MYK Üyesi İdris Aydın Bu gün 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak Olan Cumhurbaşkanlığı ve 28.dönem Bayburt Milletvekilliği için başvurusunu yaptı.

Aydın önceki yıllarda Bayburt’tan Milletvekili ve Belediye Başkan adayı olmuştu. Milliyetçi Hareket Partisi’nde görev alan Aydın ilk olarak İl Başkanlığında yönetici görevinde bulundu. 2006 – 2008 yılları arasında ise Merkez İlçe Başkanı görevine atandı,2012 – 2013 yıllarında Milliyetçi Hareket Partisi Bayburt İl Başkanı oldu.Halihazırda Milliyetçi Hareket Partisi Merkez yönetim kurulu üyesi.

Milliyetçi Hareket Partisi MYK Üyesi İdris Aydın yaptığı açıklamada:

Değerli Dostlarım, Kıymetli Hemşerilerim; Lider Ülke Türkiye Yolunda 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak Olan Cumhurbaşkanlığı Ve 28.Dönem Milletvekilliği Genel Seçimlerinde Memlekete Hizmet Adına Milliyetçi Hareket Partisi Bayburt Milletvekili Aday Adaylığı Başvurumuzu Yaptık. Rabbim Utandırmasın Yar ve Yardımcımız Olsun dedi.

İdris Aydın Kimdir?

1968 yılında, Bayburt’ta dünyaya gelen İdris Aydın 1987 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’ni kazandı. Jeodezi ve Fotogrametri bölümünden 1991 yılında mezun oldu. Aynı yıl Aşkale – Ilıca arasında bulunan sulama kanal projesinde mühendis olarak görevlendirildi. 1992 yılında ise askere gitti ve subay olarak vatani görevini yerine getirdi.

Proje Mühendisi Olarak Çalıştı

Askerlik sonrası hayatına yine mühendis olarak devam eden Aydın, ilk olarak Cominco adındaki bir Kanada şirketinde görev yaptı. Burada harita işlerinden sorumlu proje mühendisi görevini üstlendi. Daha sonra da Karadeniz Mühendislik firmasında mühendislik kariyerine devam etti. Burada yönetici kadrosunda yer aldı.

Kendi Şirketini Kurdu

Aydın 1994 yılında, kendi şirketi olan Memoğlu Mühendislik Müş. Müt. İnş. Tic. Ltd. Şti.’ni kurdu. Daha sonra Bayburt Belediyesi bünyesinde 1996 – 1999 yıllarında sözleşmeli olarak çalıştı. Aydın bu belediyede ilk harita mühendisi olma özelliğini taşımaktadır. Bu görevdeyken Gümüşhane – Şiran Barajı kanallarını kamulaştırma tespitlerinde bulundu. Ayrıca 2002 – 2003 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı projelerinde yer aldı. Bunlardan biri de Muratlı – Borçka ile Borçka – Hopa arasında bulunan güzergâh ve harita işlerini yapmaktı.

Yönetici Kadrolarında Görev Aldı

Hala 1995 yılında kurmuş olduğu Memoğlu Mühendislik Müş. Müt. İnş. Tic. Ltd. Şti.’nin teknik müdürü ve sahibi konumundaki Aydın, 2006 – 2007 yılları Bayburt – Demirözü hali hazır haritasını yaptı. Bayburt’taki 2000 parselde bulunan binaların yapımında mühendis olarak görev aldı. 2005 yılından bu yana Milliyetçi Hareket Partisi’nde görev alan Aydın ilk olarak İl Başkanlığında yönetici görevinde bulundu. 2006 – 2008 yılları arasında ise Merkez İlçe Başkanı görevine atandı. Son olarak 2012 – 2013 yıllarında İl Başkanı oldu. Yabancı dil lisanı İngilizce olan Aydın, 3 çocuk babası ve evlidir.