Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kumluca İlçe Başkanlığı tarafından Muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure ikramında bulunuldu.Mehmet ŞENTÜRK/ ANTALYA (İGFA) - Antalya'ya bağlı Kumluca ilçe merkezinde düzenlenen etkinliğe Kumluca Kaymakamı Bahadır Güneş, Kumluca Belediye Başkanı Mesut Avcıoğlu, Kumluca Müftüsü Bedir Aydın, kamu kurumlarının daire amirleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, belediye meclis üyeleri ile mahalle muhtarları katıldı.

Yoğun ilgi gören etkinlikte birlik, beraberlik ve paylaşma kültürüne dikkat çekildi. MHP Kumluca İlçe Başkanı Ömer Tekin, bu tür organizasyonların toplumsal dayanışma açısından büyük önem taşıdığını belirterek, katılım sağlayan herkese teşekkür etti.