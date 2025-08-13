Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Bilecik İl Başkanı İbrahim Bağ, Pazaryeri ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi.Pazaryeri Gündem (BİLECİK İGFA)

Bilecik'in Pazaryeri ilçesindeki temaslarına Yüzbaşı Mahallesi’nde bulunan Efsane Çay Evinde başlayan Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Bilecik İl Başkanı İbrahim Bağ, burada vatandaşlarla sohbet ederek talep ve önerilerini dinledi. Samimi bir ortamda gerçekleşen buluşmada yerel ve ülke gündemine dair değerlendirmelerde bulunuldu.

İl Başkanı Bağ daha sonra Gümüşdere Köyü Köy Konağını ziyaret etti. Köy halkıyla uzun süre sohbet eden Bağ, MHP’nin hizmet anlayışı ve hedefleri hakkında bilgi verdi. Vatandaşların sorun ve taleplerini tek tek not alan Bağ, köy halkına misafirperverliklerinden dolayı teşekkür etti.

Ziyaretlerin ardından konuşan İbrahim Bağ, “Bizim için en önemli olan, milletimizin sesini duymak ve onların yanında olmaktır. İlçemizde gördüğümüz ilgi ve samimiyet bizleri son derece mutlu etti” dedi.