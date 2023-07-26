15 Aralık 2022 tarihinde genel seçim sürecine girildiğinde il başkanlığından istifa ederek Milletvekili adayı olan Bekir Kasap'ın yerine göreve gelen İsmail Durmuş, 8 ay süren görev süresinin ardından istifa dilekçesini genel merkeze sundu. İsmail Durmuş, dilekçesinde ailesinin sağlık sorunlarını öne sürerek, partisine, liderine ve davasına bağlılığını dile getirdi. Öte yandan İsmail Durmuş'un istifasının ardından MHP Bayburt İl Başkanlığında yeniden Bekir Kasap dönemi başlayacağı öğrenildi.
MHP Bayburt İl Başkanı İsmail Durmuş görevinden istifa etti
Milliyetçi Hareket Partisi Bayburt İl Başkanı İsmail Durmuş görevinden istifa etti.
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