15 Aralık 2022 tarihinde genel seçim sürecine girildiğinde il başkanlığından istifa ederek Milletvekili adayı olan Bekir Kasap'ın yerine göreve gelen İsmail Durmuş, 8 ay süren görev süresinin ardından istifa dilekçesini genel merkeze sundu. İsmail Durmuş, dilekçesinde ailesinin sağlık sorunlarını öne sürerek, partisine, liderine ve davasına bağlılığını dile getirdi. Öte yandan İsmail Durmuş'un istifasının ardından MHP Bayburt İl Başkanlığında yeniden Bekir Kasap dönemi başlayacağı öğrenildi.