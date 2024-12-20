Manisa Büyükşehir Belediyesi, yüzyıllardır sevgi, saygı ve hoşgörünün Anadolu topraklarında yayılmasına öncülük etmiş Mevlana Celaleddin-i Rumi’nin vuslatının 751’inci yıl dönümünde MASKİ Konferans Salonu’nda anlamlı bir program düzenledi.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından Mevlana, vuslatının 751’inci yıl dönümünde MASKİ Konferans Salonu’nda düzenlenen programla anıldı. Sinan Üzer ve Hoş Sada Tasavvuf Grubu’nun sahne aldığı etkinlikte, seslendirilen ilahiler dinleyenlerin gönüllerine dokundu. Manisalı vatandaşların katılımıyla gece boyunca tasavvuf müziği eserlerinin sunulduğu etkinlik, yapılan semazen gösterisiyle taçlandırıldı.
Mevlana vuslatın 751’inci yılında anıldı
Trend Haberler
Bayburt Kültür ve yardım Derneği 39 olağan Kongresini yaptı
Edirne Keşan'dan 'asgari' endişe
Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, Bu Gün Bayburt'a geliyor
Bakan Uraloğlu, Havalimanı için tarih verdi
AK Parti Bayburt İl Başkanlığı 8. Olağan Kongresini yaptı
Bursa İnegöl Belediyespor set vermedi