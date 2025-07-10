Mersin Büyükşehir Belediyesi Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, kuraklık nedeniyle debisi kritik seviyelere gerileyen içme suyu kaynaklarına alternatif çözümler üretmeye devam ediyor.

MERSİN (İGFA) - Vatandaşlara sağlıklı, sürdürülebilir ve kesintisiz içme suyu temini için çalışmalarına kararlılıkla devam eden MESKİ, Erdemli İlçesi Güzeloluk Mahallesi’nde kuraklıktan dolayı yaşanabilecek su sıkıntılarının önüne geçmek amacıyla sondaj çalışması gerçekleştirdi.

MESKİ, Güzeloluk Mahallesi’nde kesintisiz içme suyu için sondaj çalışması gerçekleştirdi

MESKİ Genel Müdürlüğü, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in öncülüğünde iklim değişikliği ve kuraklık tehdidine karşı altyapı yatırımlarını ara vermeden sürdürüyor. Erdemli ilçesi Güzeloluk Mahallesi’nin içme suyu ihtiyacı uzun yıllardır Aksıfat içme suyu kaynağından karşılanmaktaydı. Ancak özellikle son yıllarda kış aylarında yetersiz kalan yağışlar, Aksıfat kaynağının debisinde ciddi azalmalara neden oldu. Bu durum karşısında harekete geçen MESKİ ekipleri, mahalle halkının susuz kalmaması ve 7/24 kesintisiz, sağlıklı içme suyuna erişiminin sağlanması amacıyla yeni bir sondaj kuyusu açtı. Açılan sondaj kuyusu sayesinde, Güzeloluk Mahallesi sakinlerine yeterli ve kaliteli içme suyu sağlandı. Ayrıca bu kaynak, Aksıfat grubuna bağlı 24 mahalleye de dolaylı olarak destek sunacak.