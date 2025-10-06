Mersin Uluslararası Limanı, 880 metre uzunluğundaki yeni tamamlanan East Med Hub 2 (EMH2) Terminali'ne 400 metrelik mega gemi MSC DITTE'nin başarılı bir şekilde yanaşmasıyla önemli bir dönüm noktasına ulaştı.MERSİN (İGFA) - Mersin Uluslararası Limanı (MIP), yeni terminalinde 400 metrelik ilk mega gemiyi karşıladı. 19 bin 313 TEU kapasiteli konteyner gemisinin gelişi, MIP'nin uluslararası deniz lojistiğinde artan rolünü vurgulayan bir karşılama töreni ile kutlandı.

MIP Genel Müdürü Ajay Kumar Singh, Mersin’in dünya ticaretindeki güçlü konumunu ve bölgesel lojistik merkezi rolünü pekiştiren önemli bir kilometre taşı olduğunun altını çizerek, "400 metrelik gemiler küresel tedarik zincirinin kilit oyuncularıdır. Daha fazla yükü tek seferde taşıma kapasiteleri ile lojistik verimliliğin en üst düzeye çıkarılmasına katlı sunarlar. Diğer taraftan karbon emisyonlarını azaltması yönüyle sürdürülebilir lojistiğin en güçlü destekçisidir. Mersin Limanı’nda bu ölçekte bir gemiyi güvenli ve hızlı biçimde elleçleyerek, uluslararası ticaretin kesintisiz akışında önemli bir görevi başarıyla tamamladık ve yeni bir çağ başlattık" diye konuştu.

Genel Müdür, Ajay Kumar Singh, EMH2 ile birlikte yalnızca kapasiteyi artırmakla kalmadıklarını, aynı zamanda Avrupa, Orta Doğu, Afrika ve Asya’yı birbirine bağlayan kilit bir liman olarak, Türkiye’nin küresel ticaretteki stratejik konumunun güçlenmesine katkı sağladıklarını söyledi. Singh, hedeflerinin müşterileirne en hızlı, en güvenli ve en etkin hizmeti sunarak Mersin’i bölgesel ticarette vazgeçilmez bir aktarma merkezi haline getirmek olduğunu kaydetti.

MSC Mersin Bölge Müdürü Uğur Tosuner ise, dünya ticaretinin önemli pazarları biri olan Batı Afrika ve Uzak Doğu bölgelerine hızlı ve direkt bağlantı sağlayacağını belirterek, "MSC; Türkiye’ye her zaman inandı ve bu inancını ülke çapında yatırımlarını sürdürerek göstermektedir ve göstermeye devam edecektir. Bu yatırımların yanında bu inancın bir sembolü de Cumhuriyetimizin 100. Yılı anısına bugün dünya sularında seyreden dünyanın en büyük gemisine ‘Türkiye’ ismini vermesidir. Umut ediyorum ve yürekten inanıyorum ki ‘MSC TÜRKİYE’yi Mersinimizde görecek, MIP’de ağırlayacağız ve bununla gurur duyacağız" diye konuştu.

MIP Genel Müdürü Ajay Kumar Singh’in ev sahipliğinde gerçekleşen törene, Singapur Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Ann Margaret Mathew başta olmak üzere Mersin Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürü Kubilay Uyar, TCDD Mersin Limanı İşletme Müdürü Murat Birinci, MSC Yurtdışı Terminaller Koordinatörü İbrahim Tosunoğlu, MSC Operasyon Genel Müdür Yardımcısı Sibel Uygun, MSC Mersin Bölge Müdürü Uğur Tosuner, Mersin Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Atahan Çukurova, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi Gökben Gökbulut, Mersin Ticaret Borsası Genel Sekreter Yardımcısı Serpil Tatar, Mersin Sanayici ve İş Adamları Derneği Başkanı Adnan Gündoğdu, Türk-Irak Sanayici ve İş Adamları Derneği Başkanı Mehmet Salih Çelik, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Meclis ve Komite Üyeleri ile MIP Yöneticileri katıldı.