Mersin Büyükşehir Belediyesi, yaşlı, hasta ve engelli yurttaşların yaşam kalitesini artırmak amacıyla yürüttüğü Evde Sağlık ve Bakım Hizmetleri ile takdir topluyor.MERSİN (İGFA) - Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesinde sürdürülen hizmette, vatandaşların yalnızlık hissine karşı da güçlü bir dayanışma ağı oluşturuluyor.

HER KAPIYA UMUT, HER TELEFONA MORAL

Hizmet kapsamında kurulan Yaşlı Destek Birimi, özellikle 65 yaş ve üzeri yalnız yaşayan bireylerle birebir temas kuruyor. Ekipler, kimi zaman bir sağlık kontrolü, kimi zaman bir temizlik faaliyeti, kimi zaman ise sadece bir çay sohbeti için evlere girerek, fiziksel ihtiyaçların ötesinde gönüllere dokunuyor.

TEMEL DESTEKLERDEN SOSYAL FAALİYETLERE UZANAN GENİŞ YELPAZE

Koordinatör Eylül Özmutlu, yalnız yaşayan yaşlı bireylerin hem sağlık hem de sosyal ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik olarak mini tadilatlardan doğa yürüyüşlerine kadar çeşitli hizmetler sunduklarını belirtti. “El sanatları atölyeleri, doğum günü kutlamaları, kahvaltı etkinlikleri ve doğa gezileriyle yaşlılarımızın sosyal bağlarını güçlendiriyoruz,” dedi.

“NASILSINIZ AYŞE TEYZE?” İLE GELEN MUTLULUK

80 yaşındaki Ayşe Göksu ve 75 yaşındaki Ali Coşkun gibi hizmetten faydalanan vatandaşlar, Büyükşehir ekiplerinin ilgisini kendi çocuklarının sıcaklığına benzetiyor. Göksu, “Büyükşehir olmasaydı, yalnızlıktan ne yapardım bilemiyorum,” sözleriyle duygularını aktarıyor.

EVLERİNDE YALNIZ DEĞİLLER: MERSİN’DE YAŞLILARA KUCAK AÇILIYOR

Tarsus gezileri, hastane refakatleri ve birebir ev ziyaretleriyle yürütülen bu model, yaş almış bireylerin sadece konforunu değil, hayata bakışını da yeniliyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi, yaşlı bireyleri toplumun kıymetli birer parçası olarak görmeye ve bunu hissettirmeye devam ediyor.