Mersin Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Engelsiz Yaşam Merkezi, özel gereksinimli bireylerin toplumsal yaşama daha aktif katılım sağlamalarına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.MERSİN (İGFA) - Merkezde 2022 yılından bu yana düzenlenen ‘Bağımsız Hareket Kursu’, görme engelli bireylerin günlük yaşamda bağımsız hareket edebilmeleri için kapsamlı bir eğitim sunuyor.

Engelsiz Yaşam Merkezi; bağımsız hareket eğitiminin ötesine geçerek, görme engelli bireylerin yaşam kalitesini artırmayı ve onların kendi ayakları üzerinde durabilecekleri bir sistem oluşturmayı hedefliyor. Eğitimler, bireylerin ihtiyaç duyduğu her alanda esnek ve kapsayıcı bir anlayışla sürdürülüyor.

KATILIMCILAR, GÜNLÜK YAŞAMDA KARŞILAŞABİLECEKLERİ KONULARDA UYGULAMALI OLARAK DESTEKLENİYOR

Kurs kapsamında görme engelli bireylere; çevrelerini güvenli şekilde tanıma, yönlerini bulma, baston kullanımıyla rehberli ya da rehbersiz yürüme gibi temel hareket becerileri kazandırılıyor. Haftada bir gün 4 ders saati olarak düzenlenen kursa, şu anda 10 öğrenci devam ediyor. Eğitim sürecinde katılımcılar yalnızca hareket becerileri değil, günlük yaşamda karşılaşabilecekleri birçok konuda da uygulamalı olarak destekleniyor.

Engelsiz Yaşam Merkezi’nin uygulama evinde; bulaşık yıkamadan kahve pişirmeye, ütü yapmaktan yatak düzenlemeye kadar çeşitli ev içi beceriler öğretiliyor. Görme engelli bireyler TEKSİN uygulamasını kullanarak, toplu taşıma araçlarını bağımsız şekilde kullanmayı öğreniyor. Merkezde verilen eğitimlerde; trafikte yön ve hız algısı kazanma, araç seslerini ayırt edebilme ve sinyalizasyon olmayan yollarda güvenli geçiş gibi kritik beceriler üzerinde de duruluyor.

Sosyal hayata katılımı teşvik etmek amacıyla restoran, kafe ve market gibi alanlara da grup halinde gidilerek, katılımcıların özgürce sipariş vermeleri ve ödeme yapmaları sağlanıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Sergi Sarayı’nda bulunan kütüphaneyi de ziyaret eden kursiyerler, burada yer alan Braille Alfabesi ile basılmış kitaplara da erişebiliyor.