Mersin Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde fırsat eşitliğini temel alan eğitim projeleriyle yeni bir başarıya daha imza attı.

MERSİN (İGFA) - Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezi’nde eğitim gören 14 yaşındaki Duru Uzun, LGS sınavında Aydıncık ilçe birincisi olarak Fen Lisesi hayaline bir adım daha yaklaştı.

Merkez ilçelerin yanı sıra; Anamur, Aydıncık, Bozyazı, Erdemli, Gülnar, Mut, Silifke ve Tarsus ilçelerinde de Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezi açan Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı; kentte her çocuğun eğitim hakkına eşit erişebilmesi için, profesyonel kadrosuyla çalışmalarını yıl boyunca sürdürüyor. Gençlerin hayali olan liselere ve üniversitelere gitmesi için her branştan eğitimcinin yanı sıra, rehberlik ve psikolojik danışman desteğini de sunan Büyükşehir sayesinde Mersinli gençlerin başarısı kaçınılmaz oluyor.

Duru, Büyükşehir sayesinde hayallerine bir adım daha yaklaştı

Bu başarılardan birisini elde ederek Aydıncık’ta ilçe birincisi olan 14 yaşındaki Duru Uzun, LGS’den aldığı 455 puan ile öğretmenlerini gururlandırdı. Hayali olan Fen Lisesi’ne girebilmek için yıl boyu yoğun bir çalışma programına giren Uzun, Büyükşehir Kurs Merkezi’ndeki öğretmenlerinden aldığı etütler, girdiği ücretsiz deneme sınavları ve rehberlik danışmanlığı sayesinde hayallerine bir adım daha yaklaştı.

Anamurluoğlu: “Bire bir etütler ile öğrencileri sınava hazırlıyoruz”

Aydıncık’ın birincisinin her yıl olduğu gibi yine Büyükşehir Kurs Merkezi’nden çıktığını söyleyen Aydıncık Kurs Merkezi Sorumlusu Erdem Anamurluoğlu, Duru Uzun’un 10 aylık bir çalışma ile başarıyı elde ettiğini belirtti. Gereken noktalarda bire bir çalışmalar da yapıldığını söyleyen Anamurluoğlu, “Öğrencilerimiz Kurs Merkezimize okul çıkışında geliyorlar. Burada derslerimiz verimli bir şekilde işleniyor ve bire bir yapılan etütlerle eksikler tamamlanıyor” dedi.