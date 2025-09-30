Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mut’un Çömelek Mahallesi’nde köy tarihinde bir ilki gerçekleştirdi.MERSİN (İGFA) - Kurulduğu günden bu yana asfaltla tanışmamış olan mahalle, Büyükşehir’in çalışmalarıyla 4 kilometrelik yeni yola kavuştu. Büyükşehir’in sorumluluk alanında bulunmayan Çömelek’te, köy içindeki yollar ilk kez asfaltlandı. Altyapısı da tamamlanan yola dökülen asfalt sayesinde mahalle sakinleri, yıllardır süren toz ve çamur sorunundan kurtuldu.

Cumhuriyet döneminde yapılan ilk yolun ardından Çömelek tarihinde 2. büyük yol adımı niteliği taşıyan bu çalışma, herkesi sevindirdi.

Çocuk, genç, kadın, erkek; mahallede yaşayan herkes, yıllardır özlemini çektiği asfaltla buluşmanın mutluluğunu yaşıyor. Yaşlılar ise yıllardır çamur içinde yürüdükleri sokaklarda ilk kez asfaltın ayaklarına serildiğini görmenin heyecanını yaşıyor.

Çömelek halkı için bu çalışma yalnızca bir yol değil; aynı zamanda umut, rahatlık ve köylerine verilen değerin somut bir göstergesi oldu.

AKÇAY: “TARİHİNDE HİÇ ASFALT GÖRMEMİŞ BU YOLDA ASFALT ÇALIŞMASINI TAMAMLADIK”

Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı Mut Koordinasyon Şube Müdürü Büşra Duman Akçay, “Çömelek Mahallesi’nden gelen yoğun talep üzerine altyapı çalışmalarını bitirerek, 4 kilometrelik çift kat sathi asfalt çalışmasına başladık. Daha önce hiç asfalt görmemiş bu yolda asfalt çalışmasını da tamamlayarak, hem mahallemizin hem de üreticilerimizin memnuniyetini kazandık” dedi.