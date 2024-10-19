Mersin Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı öncülüğünde düzenlenen ‘3. Birimler Arası Futbol Turnuvası’ başladı. Personelin motivasyonunu artırmak, birimler arası kaynaşmayı sağlamak, birlik ve beraberlik duygularının artırılması amacıyla birimler arası futbol turnuvası her yıl düzenleniyor. Turnuvada Büyükşehir Belediyesi ve MESKİ Genel Müdürlüğü’nden takımlar ilk maçlarını gerçekleştirdi.

MERSİN (İGFA) - Turnuvanın ilk maçı, Mersin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Olcay Tok’un katılımıyla Macit Özcan Spor Tesisleri’nde yapıldı. Toplam 18 takımın karşı karşıya geleceği turnuvada, maçlar tek devreli lig usulü yapılacak. A ve B Grubu’ndan oluşan takımlarda, her grupta ilk 4’e girenler bir üst tura çıkmaya hak kazanacak. Bir üst turda çapraz eşleşme yapılacak ve sonucunda 3.’lük ve 4.’lük maçları ile şampiyonluk maçı yapılacak. Büyükşehir Belediyesi şampiyonu ile MESKİ şampiyon takımı ise, final maçında karşı karşıya gelecek.

TOK: “PERSONELİMİZİN KAYNAŞMASI, HEPİMİZİ MUTLU EDEN BİR ŞEY”

Mersin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Olcay Tok, bu yıl 3.’sünü gerçekleştirdikleri ve gelenekselleşen birimler arası futbol turnuvasını başlattıklarını belirterek, “Turnuvanın 2.’sini yaptığımız zaman, seçim öncesine denk gelmişti. O zaman, ‘Vahap Başkanımız seçimi açık ara alacak ve biz turnuvanın 3.’sünü de yine O’nun önderliğinde yapacağız’ demiştik. Şu anda, o sözümüzü tutmuş olmanın vermiş olduğu rahatlık var. Takımlarda oynayan oyuncuların hepsi; birimlerimizde çalışan personelimiz, halkımıza hizmet eden insanlar. Çalışıyorlar, emek sarf ediyorlar, yoruluyorlar. Halka hizmet etmenin gururunu yaşıyorlar, ama onların aynı zamanda aileleriyle geçireceği, birbirleriyle kaynaşacakları ortama da ihtiyaçları var. Aileleriyle, çocuklarıyla beraber geldiler ve hoş bir zaman geçiriyorlar” dedi.

Turnuvalarda daire başkanlarının da yer aldığını sözlerine ekleyen Tok, “MESKİ Genel Müdürlüğümüz de kendi içinde bir turnuva düzenliyor. Sonunda onların şampiyonuyla, Mersin Büyükşehir’in şampiyonu karşı karşıya gelecek. Turnuvayı o şekilde bitirmeyi düşünüyoruz. Personelimizin bu şekilde kaynaşması hepimizi mutlu ediyor. Ast üst olayı yok. Herkes kendi içinde güzel bir çalışma yapıyor” diye konuştu.