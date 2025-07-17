Manisa Büyükşehir Belediyesi, merhum Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’i vefatının 40. gününde dualarla anacak. 18 Temmuz Cuma günü Manisa’nın tüm ilçelerinde eş zamanlı olarak düzenlenecek program kapsamında mevlit okutulacak, lokma ve aşure hayrı yapılacak.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, “Manisa’mızın yiğit evladı, merhum Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Ferdi Zeyrek’in aramızdan ayrılışının 40. günü vesilesiyle, Cuma günü Manisa’mızın 17 ilçesinde mevlit okutacak; lokma ve aşure hayrı düzenleyeceğiz. Tüm halkımızı dualarımıza ortak olmaya davet ediyoruz” dedi.

Manisa’nın 17 ilçesinde gerçekleştirilecek program, cuma namazı öncesi saat 12.30’da mevlit okutulmasıyla başlayacak. Namazın ardından ise vatandaşlara lokma ve aşure ikramı yapılacak. Merkezdeki anma programı Hatuniye Camisi’nde gerçekleştirilecek. Burada Cuma namazı öncesi mevlit okunacak, ardından aşure ve lokma dağıtılacak. Manisa merkezde, Hatuniye Camisi’nin yanı sıra 15 Temmuz Demokrasi Meydanı, Manisa Büyükşehir Belediyesi önü ve MASKİ Genel Müdürlüğü önünde de lokma ikramı yapılacak.

Öte yandan merhum Başkan Ferdi Zeyrek’in ailesi tarafından da Büyükşehir Belediyesi Çarşı Çocuk Kültür ve Sanat Merkezleri (ÇKSM) binası önünde saat 11.00’de aşure hayrı yapılacak.