Türk siyaset tarihinde bakanlık, başbakan yardımcılığı ve başbakanlık görevlerini üstlenen Mesut Yılmaz, vefatının üzerinden 4'üncü yılında Bursa'da anılacak.BURSA (İGFA) - 1983 yılında Anavatan Partisi (ANAP) ile siyasete giren, bakanlık, başbakan yardımcılığı ve başbakanlık görevlerinde bulunan Mesut Yılmaz için 31 Ekim akşamı Bursa'da anma programı düzenlenecek.

Anma programını Genel Merkezi Ankara'da bulunan Turgut Özal ve Mesut Yılmaz Kültür Derneği organize ediyor.

Yılmaz'ın vefatının dördüncü yılında 31 Ekim saat 19.00'da Bursa'daki Demirtaş Kültür Merkezi'nde eşi Berna Yılmaz'ın da katılımıyla gerçekleştirilecek.

Programa genel başkanlar Nesrin Nas ve Salih Uzun’la birlikte Ersin Taranoğlu, Ertuğrul Yalçınbayır, Yaşar Dedelek, Turhan Tayan, Beyhan Arslan, Mahmut Ekşi ve organizatör Ahmet San konuşmacı olarak katılması bekleniyor.