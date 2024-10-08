Bursa'da İnegöl Belediyesi ile Mercedes Benz Club Bursa iş birliğinde 13 Ekim Pazar günü İnegöl’de 1. Mercedes ve Klasik Araç Fuarı düzenlenecek. Merpa Pazar yerinde yapılacak etkinliğe 15 dolayında şehirden 300’ün üzerinde araç katılacak.BURSA (İGFA) - Bursa'nın İnegöl ilçesi bu hafta sonu özel bir etkinliğe ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

1. Mercedes ve Klasik Araç Fuarı İnegöl Belediyesi destekleriyle Mercedes Benz Club Bursa tarafından 13 Ekim Pazar günü Merpa kapalı Pazar yerinde gerçekleştirilecek.

Organizasyon, 15 dolayında farklı şehirden gelen Mercedes tutkunlarının İnegöl’deki ilk kapsamlı buluşması olacak.

300’ü aşkın araçın yer alacağı buluşmada ayrıca araç parça satışı yapan firma stantları da kurulacak.

1955 MODELDEN 2024 MODELE KADAR MERCEDES ARAÇLARI SERGİLENECEK

Mercedes Benz Club Bursa Başkanı Ender Durak, İnegöl ile birlikte; İstanbul, Ankara, Manisa, İzmir, Sakarya, Düzce, Uşak, Gaziantep, Bilecik, Karaman, Sivas, Kastamonu, Eskişehir ve Hatay başta olmak üzere farklı şehirlerden 300’ün üzerinde aracın etkinliğe katılacağını söyledi.

Durak, “Mercedes’in tüm modelleri olacak burada. Ancak ağırlık klasik modeller... 55 modelden 2024 modele kadar Mercedes marka araçları İnegöllüler etkinliğimizde görebilecekler. Ancak modifiyeli araç kesinlikle kabul edilmeyecek. Fuara girişler ücretsiz olacak ve Cumartesi gece 24.00’dan itibaren araçlar alınmaya başlayacak. Pazar sabah 10.00’da araçla giriş kapanacak. Pazar 17.00’a kadar çeşitli etkinliklerle fuarımız devam edecek” dedi.

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban da İnegöl’de özel bir etkinliğe hazırlanan Mercedes Benz Club Bursa’ya İnegöl Belediyesi olarak destek verdiklerini söyledi. Başkan Taban, İnegöl’deki araba tutkunlarını Merpa Kapalı Pazar Yerine davet etti.