Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir bünyesinde hizmet veren KAYTUR A.Ş. tarafından işletilen KAYTUR Kahve’yi ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.KAYSERİ (İGFA) - Yerel yönetim hizmetlerini bizzat sahada yürüterek tüm çalışmaları yakından takip eden Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, her fırsatta Kayserililerle bir araya gelerek vatandaşların talep ve önerilerini de bizzat dinlemeye özen gösteriyor.

Büyükkılıç bu çerçevede, Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren KAYTUR A.Ş. tarafından işletilen KAYTUR Kahve’yi ziyaret ederek tesisi kullanan Kayserililerle buluştu.

Burada sıcak ve samimi bir ilgiyle karşılanan Başkan Büyükkkılıç, vatandaşlarla çay eşliğinde sohbet ederek talep ve önerileri dinledi.

Kayserililer de kente hizmetleri ve vatandaşlara güler yüzlü yakınlığından dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’a teşekkür ettiler.