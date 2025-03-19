Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110’uncu yıl dönümü vesilesiyle, şehitlikleri ziyaret ederek, gazilerle bir araya geldi ve aziz şehitleri rahmetle andı.KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Çanakkale Deniz Zaferi’nin 110’uncu yıl dönümünde, vatan uğruna canlarını feda eden aziz şehitleri dualarla andı.

Başkan Büyükkılıç, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ve il protokolü ile birlikte ilk olarak Kartal Şehitliği’ni ziyaret ederek, Çanakkale Zaferi’nin yıl dönümünde şehitlerin ruhlarına dualar gönderdi. Ardından, Polis Şehitliği’ni ziyaret eden Büyükkılıç, burada da kahraman şehitleri anarak, milletin kahramanlık destanını bir kez daha hatırladı.

Başkan Büyükkılıç, Türkiye Muharip Gaziler Derneği ve Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği’ni ziyaret ederek, gazilerle bir araya geldi ve onlara minnettarlıklarını iletti. Başkan Büyükkılıç, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110’uncu yıl dönümü dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı’nda yer alan ‘Çanakkale Zaferi Fotoğraf Sergisi’ni de gezerek, bu büyük zaferin kahramanlık destanına birbirinden güzel fotoğraf kareleriyle tanıklık etti.

VATAN SİZE MİNNETTAR

Kayseri Valiliği’nde düzenlenen Devlet Övünç Madalyası ve Beratı Tevcih Töreni’ne katılan Başkan Büyükkılıç, “Vatan size minnettardır. Aziz şehitlerimizin kıymetli aileleri ve kahraman gazilerimizle bir araya gelerek, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın tevdi ettiği Devlet Övünç Madalyası Beratını şehit ailelerimize ve gazilerimize takdim ettik. Bu vesileyle şehitlerimize bir kez daha Allah’tan rahmet, gazilerimize sağlık ve huzur dolu bir ömür diliyorum. Rabbim hepsinden razı olsun” diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan ile birlikte daha sonra Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi içerisinde hizmet veren Büyük Şehir Sanat Galerisi’nde ‘İmandan İstikbale Sergisi’nin açılışını gerçekleştirdi. Prof. Dr. Gökalp Öner’in koleksiyonunun yer aldığı sergide, 1247’den 1787’ye kadar dünya koleksiyonundan 17 el yazması Kur’an-ı Kerim ve Çanakkale Muharebesi dönemine ait beratlar, kılıçlar, madalyalar, orijinal Osmanlı Sancağı gibi eserler sanatseverlerin beğenisine sunuluyor.

"Bir destandır Çanakkale" diyen Başkan Büyükkılıç, milletin kahramanlık destanını yâd ederek, "Vatanı uğruna canını feda eden tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyor; bu şanlı zaferin ruhunu her zaman yaşatacak, birlik ve beraberliğimizden asla taviz vermeyeceğiz" dedi.