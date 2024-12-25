AK Parti Mardin İl Başkanı Mehmet Uncu, Süryani vatandaşların Yaldo (Duboo) bayramını kutlamak amacıyla Mardin’in tarihi Kırklar Kilisesi’ni ziyaret etti.Şehmus EDİS (MARDİN İGFA)

Ziyaret sırasında, Mardin Metropoliti Saliba Özmen ve Süryani cemaati ile bir araya gelen AK Parti Mardin İl Başkanı Mehmet Uncu, bayramlarını tebrik ederek birlik ve beraberlik mesajları verdi.

Mardin Metropoliti Saliba Özmen, ziyaret esnasında yaptığı açıklamada, Yaldo (Duboo) bayramının Süryani cemaati için taşıdığı önemi vurguladı. Özmen, Mardin’in farklı dinlerin, dillerin ve kültürlerin bir arada yaşadığı kadim bir şehir olduğunu belirterek, bu çeşitliliğin Ortadoğu’daki barış ve kardeşlik arayışlarına örnek teşkil ettiğini ifade etti. Özmen ayrıca, Mardin’in tüm renkleriyle bir barış kenti olduğunu ve bu mirasın korunmasının çok değerli olduğunu söyledi.

"Bayramlar Birlik ve Kardeşlik Günleridir"

Mehmet Uncu, ziyaret sırasında yaptığı konuşmada, Yaldo bayramının Süryani cemaati için manevi bir anlam taşıdığını dile getirerek, “Bugün burada, Süryani kardeşlerimizle bir arada olmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Yaldo (Duboo) bayramı, sadece Süryani vatandaşlarımız için değil, Mardin’in hoşgörü ve kardeşlik kültürünün bir yansımasıdır” dedi.

Uncu, Mardin’in farklı inanç ve kültürlere ev sahipliği yapmasının, bu şehirde yaşayan herkes için bir zenginlik olduğunu belirtti. “Bayramlar, sevgi, hoşgörü ve dayanışma duygularının güçlendiği günlerdir. Biz de bugün bu güzel vesileyle Süryani vatandaşlarımızın bayramını kutluyor, onların mutluluğuna ortak oluyoruz” şeklinde konuştu.

Ortak Bir Barış Mesajı

Ziyarette, Süryani vatandaşlar ve kilise yetkilileriyle bir süre sohbet eden Uncu, tüm din ve inanç gruplarının ortak değerler etrafında buluşmasının önemine dikkat çekti. “Mardin, sadece Türkiye’ye değil, tüm dünyaya barış, kardeşlik ve hoşgörü mesajı veren bir şehir. Bu bayram vesilesiyle bir kez daha bu mesajı yinelemekten onur duyuyoruz” ifadelerini kullandı.

Kırklar Kilisesi’ndeki ziyaret, samimi bir atmosferde gerçekleşirken, Süryani cemaati de Mehmet Uncu’ya teşekkür ederek, bu tür ziyaretlerin toplumsal dayanışmaya büyük katkı sağladığını dile getirdi.

Ziyaret, iyi dileklerin paylaşılmasıyla sona erdi.