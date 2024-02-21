Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Bahçelievler Belediye Meclis Üyesi Adayı olama başarısı gösteren Bayburt hemşerimiz Erhan Kazel ilk ziyareti Bayburt gündem Gazetesini yaptı…

İstanbul’da çalışmalarıyla Bayburt’umuzu en iyi şekilde temsil eden Erhan Kazel Cumhuriyet Halk Partisi Bahçelievler Belediye Meclis Üyesi Adayı oldu. Erhan Kazel, 1978 doğumlu, İş İnsanı, Kazel Bayburt Kültür ve Yardım Derneğinin Bahçelievler Şubesinde Başkanlık yapmıştı.

“Bayburtluyu en iyi şekilde temsil edeceğim”

İstanbul’da yaşayan Bayburtlu hemşerimizin her zaman yanında olan İş insanı Erhan Kazel Bahçelievler Belediye Meclis üyesi seçildiğinde hemşerilerimizin sesi olacağının sözünü verdi.

Kazel, “Cumhuriyet Halk Partisi Bahçelievler Belediye Meclis Üyesi Adayı oldum. Allah nasip ederse 1 Nisanda Belediye Başkan Adayımız Gümüşhaneli hemşerimiz Emine Gülizar Emecan Bahçelievler Belediye Başkanı olduğunda, ben meclis üyesi seçildiğimde, tüm hemşerilerimi en iyi şekilde temsim edeceğimden kimsenin şüphesi olmasın.

Meclis üyesi olarak İstanbul’da yaşayan tüm hemşerilerimizin, iyi gününde, kötü günün de yanlarında olacağıma gazeteniz vasıtasıyla söz veriyorum” dedi.