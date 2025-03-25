Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü ve Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (MCBÜSEM) arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında, MASKİ çalışanlarına yönelik “Çalışma Hayatında Mobbing Farkındalığı” eğitimi düzenlendi.MANİSA (İGFA) - MASKİ Konferans Salonu’nda düzenlenen eğitim programının ilk gününde MASKİ Genel Müdürü Talat Postacı ve Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Cenk Yoldaş da yer aldı.

Bir hafta süren eğitim kapsamında dersler, Prof. Dr. Meral Özçınar, Doç. Dr. Göker Gülay, Doç. Dr. Dilek Dulay Yangın ve Dr. Öğr. Üyesi Yasemin Sanal Özcan tarafından verildi. Çalışanların mobbinge maruz kalma riskini ortadan kaldırmak, bu konuda bilinçlenmelerini sağlamak ve gerekirse yardım almalarına yönelik farkındalık sağlamak amacıyla düzenlenen eğitim programında mobbingin tanımı, nedenleri ve zararları, hukuki yönü, adli ve idari işlemler, iş etiği gibi başlıklar ele alındı.

“PERSONELİMİZİN PSİKOLOJİK VE FİZİKSEL SAĞLIKLARINI KORUMALIYIZ”

MASKİ Genel Müdürü Talat Postacı, “MASKİ personelimiz, yurttaşlarımızla sürekli iletişim halinde. Manisa’mıza daha kaliteli ve verimli hizmet verebilmek adına Manisa Celal Bayar Üniversitesi ile eğitim işbirliğimiz devam ediyor. Bu kapsamda çalışanlarımızın iş hayatındaki psikolojik durumuna olumlu yönde katkıda bulunmak adına da ‘Mobbing Farkındalığı’ eğitimi verildi. Yüzlerce çalışanımız katılım gösterdi. Hep birlikte çok daha güzel şartlarda şehrimize hizmet verme hedefiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.