​Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Ali Yıldız, yeni kampanya öncesi yaptığı açıklamada, kurumun şahsi bir marka değil, ortaklarıyla güçlü bir yapı olduğunu vurguladı. "Şov yapmadan bu kurumu ayakta tutmak için çalışacağız" diyen Yıldız, usulsüzlüklerle mücadele, 30 bin tonluk yeni depo yatırımı ve zeytinyağlı sürme çikolata, kozmetik gibi yenilikçi ürün hedeflerini kamuoyuyla paylaştı. BURSA (İGFA) - ​Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Ali Yıldız, Başköy'deki tesislerde yönetim kurulu üyeleri ve sorumluluk alanındaki kooperatif başkanlarının da eşlik ettiği basın lansmanında konuştu.

"Marmarabirlik ile yeni döneme güvenli adım" temalı lansmanında, kurumun geleceğine dair önemli mesajlar verdi. Başkan Yıldız, Marmarabirlik'in "şahsi bir kurum değil, ortaklarıyla güçlü bir yapı" olduğunun altını çizerek, "Ortak olursa Marmarabirlik olur, Marmarabirlik olursa Kooperatifler olur, Kooperatifler olursa Ortaklar olur" ifadeleriyle kooperatifçilik ruhunu öne çıkardı.

​"ŞOV YAPMAYACAĞIZ, KURUMU AYAKTA TUTACAĞIZ"

​Başkan Yıldız'ın konuşmasının en can alıcı noktalarından biri, fiyat politikaları ve geçmiş hatalara dair yaptığı göndermeler oldu.

"Fiyat verirken asla ve asla şov yapmayacağız. Şov yapmadan bu kurumu ayakta tutmak için çalışacağız" diyen Başkan Yıldız, şovu "geçmişte yapılan hatalar" olarak tanımladı. Sektörün öncü kuruluşu olarak "ağabey edasıyla davranmak zorunda olduklarını" belirterek, Tirilye ve Gemlik tipi zeytinleri özel yöntemlerle elde ettiklerini ekledi.

HEDEF 50 MİLYON DOLAR İHRACAT VE YENİ TESİS MÜJDESİ

Gelecek hedeflerine ilişkin net rakamlar veren Yıldız, "Bu yıl rekor ihracat seviyesine ulaşarak 35 milyon dolarlık ihracata imza attık. İhracata uygun üretim modeline devam ederek kısa vadede 50 milyon dolar seviyesinde bir ihracat hedefi öngördük. Uzun vadede ise bu yılki ihracat seviyesini 2 katına çıkararak 70 milyon dolar hedefimiz var" dedi.

En önemli yatırım müjdelerinden biri ise yeni depo tesisi oldu. Başkan Yıldız, kooperatiflerdeki atıl depoların yerine, güvenli büyümeyi sağlayabilmek için devlet desteğiyle 30 bin tonluk yeni ve son sistem yeni bir depo yapma sözünü verdi.

​REKOLTE BEYANINDA "GERÇEK" ÇAĞRISI VE USULSÜZLÜK UYARISI

​Yeni alım kampanyası öncesinde rekolte beyan alımlarının 17 Ekim'e kadar devam edeceğini bildiren Başkan Ali Yıldız, ilk beyanlarda yüzde 30'undan 41 bin ton rekolte geldiğini aktardı. Üretim bölgesinde 130 bin ton, çalışma alanında ise 170 bin ton alım beklentisi olduğunu kaydederek, ortaklara gerçek rekolte beyanında bulunmaları çağrısı yaptı.

​Usulsüzlüklere karşı tavrını da netleştiren Başkan Yıldız, "Daha önceki dönemlerde usulsüz rekolte beyanlarıyla ilgili kim ne ettiyse hukuka ve yargıya taşınacaktır" uyarısında bulundu.

YENİLİKÇİ ÜRÜNLER VE ZEYTİNYAĞLI SÜRME ÇİKOLATA GELİYOR

​Kısa yönetim döneminde yoğun çalışmalar yaptıklarını belirten Yıldız, AFAD, Jandarma ve Kızılay gibi kurumlarla iş birlikleri için görüşmeler yürüttüklerini aktardı. ​Akıllı yatırımlar ve Ar-Ge konusuna değinen Başkan Yıldız "Hayallerle değil, gerçek Ar-Ge'lerle gelmek için çalışmalar yapıyoruz" diyerek iki somut yenilikten bahsetti.

Gençlerin ve çocukların rahatlıkla tüketebileceği, palm yağı içermeyen, bu yağ yerine zeytinyağı kullanılan ekmeğe sürmelik çikolata yaptıklarını anlatan Başkan Ali Yıldız, ​Marmarabirlik'in yeni ürünü zeytinyağlı sürme çikolata ile ilgili ilk numunenin geldiğini söyledi. Yıldız, ​zeytinyağlı kozmetik ürünleri ile ilgili de numunelerin getirileceği ifade ederek, kozmetik sektöründe de inovatif ürünlere yenilerini ekleyeceklerini anlattı.

​Başkan Yıldız, Marmarabirlik'in bu yıl "sırat köprüsünden geçtiğini" belirterek, "kurumsal hafızayı geri getirmeyi" ve kişiselleştirmeden uzak, ortak menfaatini esas alan bir yönetim anlayışını sürdüreceklerini sözlerine ekledi.

Ayrıca, geçmişte devreye alınan ilaç ve gübre gibi ürün desteklerinin, küçük faizli olarak ortakların menfaatine sunulacağını da aktardı.Yıldız, ​son olarak, yönetimin temel taşlarını şöyle özetledi: "Şeffaflığın en büyük adımı cesarettir. Biz cesareti getireceğiz... Birliği taşımaya değil, birliğe katkı sağlayacak eylemleri hayata geçireceğiz."

GENEL MÜDÜR ERTAŞ'TAN FİNANSAL DURUM AÇIKLAMASI: "KURUM AYAKTA"

Lansmanda söz alan Marmarabirlik Genel Müdürü Mehmet Ertaş ise, kurumun finansal durumu hakkında merak edilen konulara açıklık getirdi. Marmarabirlik'in sağlam şekilde ayakta olduğunu söyleyen Genel Müdür Ertaş, finansal yükü yönetmek amacıyla tasarruf için eylem planı hazırlandığını, bu yıla yönelik yaklaşık olarak 500 milyon TL’lik kazanım öngördüklerini söyledi.

Finansman yükünü azaltarak 2 yıl içinde ortadan kaldırmayı hedeflediklerini belirten Ertaş, "Ürün bedellerini kredi kullanmadan ödemek hedeflerimizden" diyerek kurumun borç yönetimine dair kararlılıklarını dile getirdi.

Toplantıda ayrıca fabrikanın üretim alanları da kapılarını basın mensuplarına açtı. Birlik yöneticileri, katılımcı gazetecileri, zeytinin depoya alımı sonrasındaki üretim işlemleri ve paketleme aşamaları hakkında yerinde bilgilendirildi.