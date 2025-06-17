Kocaeli Büyükşehir, MARİFEST 2025’te “Orta Asya’dan Anadolu’ya Ortak Mirasımız” temasıyla kültür ve sanat dolu üç gün yaşatacak.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin “Orta Asya’dan Anadolu’ya Ortak Mirasımız” temasıyla 20-21-22 Haziran tarihlerinde Kocaeli Kongre Merkezi’nde düzenleyeceği MARİFEST 2025, ziyaretçilere kültür ve sanat dolu üç gün yaşatacak.
3 GÜN BOYUNCA SÜRECEK
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kursları (KO-MEK), 20. kuruluş yılına özel düzenlediği “Marifetli Eller Festivali” (MARİFEST 2025) ile Kocaelilileri kültür ve sanat dolu bir etkinlikte buluşturacak. Festival, 20-21-22 Haziran tarihlerinde Kocaeli Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek.
TEMASI “ORTAK MİRASIMIZ”
Bu yıl “Orta Asya’dan Anadolu’ya Ortak Mirasımız” temasıyla düzenlenecek olan MARİFEST 2025, KO-MEK’in eğitimde ve sosyal belediyecilikte geldiği noktayı da gözler önüne serecek. 2005 yılından bu yana devam eden, 12 ilçedeki 43 kurs merkeziyle faaliyetine devam eden KO-MEK, 20. yılında da kültürel mirasa sahip çıkmayı sürdürüyor.
FESTİVAL 20 HAZİRAN’DA BAŞLAYACAK
MARİFEST 2025, 20 Haziran Cuma günü saat 14.30’da yapılacak açılış programı ile başlayacak. Festival kapsamında üç gün boyunca birbirinden renkli etkinlikler, sergiler ve gösteriler ziyaretçilere sunulacak.
ZENGİN ETKİNLİK PROGRAMI
Etkinlikler kapsamında yemek yarışmalarından söyleşilere, müzik dinletileri ve konserlerden el emeği ürünlerin sergilerine kadar birçok program yer alacak. Festivalin ilk akşamında, saat 20.00’de Ethno Turan Müzik Grubu sahne alacak.
ÇOCUKLARA VE AİLELERE ÖZEL ALANLAR
Kocaeli Kongre Merkezi’nin fuaye alanında el sanatları sergileri ve defileler ziyaretçilerin beğenisine sunulacak. Dış alanda ise çocuklara özel oyun alanları kurulacak. Aileler, hem sanatsal hem de eğlenceli etkinliklerle dolu bir hafta sonu geçirme imkânı bulacak.
TOPLUMUN HER KESİMİNE HİTAP EDEN FESTİVAL
Festival boyunca ayrıca farklı branşlardan kursiyerlerin birlikte hazırladığı eserlerin yer aldığı "Nazargâh Sergisi", fuaye alanında üç gün boyunca ziyaret edilebilecek. MARİFEST 2025, KO-MEK’in 20 yıllık birikimini vatandaşlarla paylaşmayı ve her yaştan ziyaretçiye kültürel bir şölen yaşatmayı hedefliyor.
MARİFEST 2025’İN PROGRAM AKIŞI
20 HAZİRAN CUMA
14.30- Açılış salon programı - fuaye alanın gezilmesi
20.00- Ethno Turan Müzik Grubu
21 HAZİRAN CUMARTESİ
12.00- Veysel Çelikdemir - Orhan Karaağaç kum sanatı
12.00/16:30- Levent Karaduman hat sanatı workshop
13.00- Dilek Cesur söyleşi
14.30- Ayşegül Dede masal anlatıcılığı söyleşi
15.00- Erdem Özdemir müzik dinletisi - söyleşi
20.00- Leonida Timuş ve KO-MEK müzik branşı usta öğreticileri
22 HAZİRAN PAZAR
11.00- Asya Asime Koşal el sanatı workshop
12.00- İrfan Gürdal müzik dinletisi - söyleşi
13.00- Merve Gülcemal masal anlatıcılığı söyleşi
14.00- Serhat Yabancı söyleşi
15.00- Ahmet Öğreten resim sanatı workshop
18.00- Ahmet Hikmet Barutçugil ebru sanatı workshop
20.00- Devlet Halk Dansları Topluluğu