Mardin’in Artuklu ilçesinde bulunan Artuklu Anadolu İmam Hatip Lisesi, Ramazan ayında anlamlı bir bağış kampanyasına imza attı.MARDİN (İGFA) - Okulun idarecileri, öğretmenleri, velileri, öğrencileri ve personelleri, fitre, zekât, sadaka ve infaklarını Gazzeli kardeşlerine ulaştırmayı tercih etti.

"İHTİYAÇ VAR O’KUL VAR" PROJESİYLE YARDIM ELİ UZATILIYOR

Artuklu Anadolu İmam Hatip Lisesi, 2018 yılından bu yana her Ramazan ayında düzenlediği "İhtiyaç Var O’kul Var" projesiyle, maddi durumu iyi olmayan öğrencilerin ailelerine yardım kolileri ulaştırıyor. Bu yıl da okul ekibi, 2200 TL değerinde 55 yardım kolisi hazırlayarak ihtiyaç sahiplerine teslim etti.

Okul Müdürü Mehmet Ali Gümüş, bu projeyle ilgili yaptığı açıklamada, "Amacımız, öğrencilerimize yardımlaşma bilincini aşılamak ve ihtiyaç sahiplerine ulaşarak Ramazan’ın bereketini paylaşmak. Bu yıl da Gazzeli kardeşlerimize destek olmanın mutluluğunu yaşıyoruz," dedi.

MADDİ İMKÂNSIZLIKLAR ORTADAN KALDIRILIYOR

Okul, sadece Ramazan ayında değil, yıl boyunca yardımlaşma faaliyetlerini sürdürüyor. 2018’den bu yana her ayın 15’inde idareci, öğretmen ve veliler arasında toplanan bağışlarla, maddi durumu iyi olmayan öğrencilere para, servis, yemek, kıyafet ve kitap bursu gibi destekler sağlanıyor. Bu sayede okulda maddi imkânsızlıklar nedeniyle sıkıntı yaşayan hiçbir öğrenci bulunmuyor.

YETİMLERE DESTEK VE ULUSLARARASI YARDIMLAR

Artuklu Anadolu İmam Hatip Lisesi, 2018’den bu yana dünyanın farklı yerlerindeki 4 ila 10 yetime sponsor oluyor. Ayrıca, yılda iki kez düzenlenen büyük çaplı kermeslerden elde edilen gelirlerle Afrika’da su kuyuları açılması, Suriye’de 6 briket evin inşası, Afrika’da katarakt ameliyatları, Gazze’ye yardım gönderilmesi ve Yetim kardeş sponsorluğuna destek veriliyor.

YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMANIN ÖRNEK ADRESİ

Artuklu Anadolu İmam Hatip Lisesi, sadece eğitimde değil, yardımlaşma ve dayanışmada da örnek bir kurum olarak öne çıkıyor. Okul Müdürü Mehmet Ali Gümüş, "Bu yardımlar, öğrencilerimizin ve velilerimizin duyarlılığı sayesinde gerçekleşiyor. Amacımız, hem yerel hem de uluslararası düzeyde ihtiyaç sahiplerine ulaşarak iyiliği yaymak," ifadelerini kullandı.

Artuklu Anadolu İmam Hatip Lisesi’nin bu anlamlı çalışmaları, Mardin halkı tarafından takdirle karşılanıyor.